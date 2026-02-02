L’Associazione Alessandro Scarlatti si conferma quale primaria realtà musicale italiana, profondamente radicata nella promozione della grande musica e con una storia pluridecennale a Napoli. Da tempo immemore, l’Associazione rappresenta un faro nella diffusione della tradizione musicale partenopea, proponendo un cartellone di concerti con artisti di fama internazionale e promuovendo iniziative volte alla riscoperta del prezioso repertorio locale.

Il Teatro Sannazaro, gioiello situato nel cuore pulsante di Napoli, si distingue come uno degli spazi culturali più dinamici della città.

La sua programmazione ospita con regolarità eventi musicali, spettacoli e rassegne di alto profilo, contribuendo in modo significativo alla vivacità della scena artistica partenopea. La ricca tradizione musicale barocca di Napoli, con le sue figure cardine quali Alessandro Scarlatti, Nicola Porpora e Leonardo Leo, continua a essere celebrata attraverso iniziative mirate, che propongono concerti di elevatissima qualità e valorizzano il patrimonio storico e artistico locale.

La stagione concertistica dell’Associazione Alessandro Scarlatti

Il calendario della stagione 2025-2026 dell’Associazione Alessandro Scarlatti si preannuncia ricco di appuntamenti imperdibili, con la partecipazione di interpreti già affermati e l’esordio di giovani talenti emergenti.

Particolare enfasi è posta sulla musica barocca, fil rouge che lega le proposte dell’Associazione. Quest’ultima si distingue per la sua missione primaria: promuovere la tradizione musicale napoletana e incentivare la ricerca musicologica, offrendo al pubblico programmi che spaziano con audacia dal repertorio antico a quello contemporaneo.

La scelta strategica di ospitare eventi dedicati alla cantata da camera e ai compositori del Settecento sottolinea ulteriormente l’identità consolidata della Scarlatti come istituzione capace di coniugare sapientemente ricerca scientifica e qualità artistica, riuscendo a coinvolgere un pubblico sempre più ampio e variegato.

Il Teatro Sannazaro e la vitalità musicale napoletana

Il Teatro Sannazaro si afferma quale punto di riferimento imprescindibile per la cultura napoletana, grazie a una programmazione eclettica e alla sua notevole capacità di accogliere proposte artistiche di indubbio rilievo. La sinergia con realtà consolidate come l’Associazione Alessandro Scarlatti gioca un ruolo fondamentale nel mantenere viva e pulsante la tradizione musicale della città, offrendo occasioni preziose di ascolto e approfondimento, pensate sia per gli appassionati più esigenti che per i neofiti curiosi.

La musica barocca, in particolare, trova il suo spazio ideale nelle stagioni concertistiche, grazie all’instancabile impegno di artisti e ensemble specializzati. Questi propongono repertori accuratamente selezionati, strettamente legati alla straordinaria storia musicale di Napoli e ai suoi compositori di fama mondiale.