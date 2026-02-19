La Bangarra Dance Theatre, principale compagnia di danza delle Prime Nazioni australiane, si aggiudica il Leone d’oro alla carriera alla Biennale Danza 2026. Si tratta della prima volta che un ensemble interamente composto da danzatori aborigeni australiani riceve questo prestigioso riconoscimento. Il Leone d’argento è stato assegnato a Mamela Nyamza, danzatrice, coreografa, regista e attivista sudafricana. L’assegnazione dei Leoni è stata decisa dal Consiglio di amministrazione della Biennale di Venezia, su proposta del direttore artistico Sir Wayne McGregor.

La cerimonia di premiazione si terrà durante il 20° Festival Internazionale di Danza Contemporanea, in programma a Venezia dal 17 luglio all’1 agosto 2026.

Wayne McGregor ha dichiarato: “Sin dall’inizio del mio mandato ho cercato di dare risalto e sostenere artisti e compagnie straordinarie, la cui influenza e il cui impatto vanno oltre il loro peculiare lavoro. Mettere in risalto e onorare gli artisti selezionati per i Leoni d’oro e d’argento di quest’anno è un esempio di questa ambizione. Si tratta, infatti, di coreografi e compagnie che hanno provocato un cambiamento epocale nella nostra comprensione della danza e del contesto culturale in cui essa viene eseguita. La loro integrità, la loro passione, il loro impegno e la loro forza hanno spesso portato a cambiamenti radicali, superando grandi sfide e resistenze”.

Bangarra Dance Theatre: significato e contesto culturale

Fondata nel 1989 da Carole Y. Johnson, Rob Bryant e Cheryl Stone, Bangarra Dance Theatre è una compagnia di danza contemporanea composta da artisti aborigeni e delle Isole dello Stretto di Torres. Il suo nome, in lingua Wiradjuri, significa “fare fuoco”. Fin dalla sua nascita, la compagnia si è distinta per la capacità di fondere le tradizioni culturali millenarie delle popolazioni indigene australiane con il linguaggio contemporaneo della danza. Le sue opere sono caratterizzate da un forte storytelling, accompagnato da musica, poesia e design.

Nel corso della sua storia, Bangarra ha prodotto numerose opere acclamate, esibendosi in sedi prestigiose a livello internazionale, tra cui il Lincoln Centre di New York, il Sadler’s Wells di Londra e il Théâtre du Châtelet di Parigi.

Dal 1991 al 2022, la direzione artistica è stata guidata da Stephen Page. Dal 2023, Frances Rings, coreografa discendente della tribù Mirning e Wirangu, ricopre il ruolo di direttrice artistica e co‑CEO, affiancata dalla direttrice esecutiva Louise Ingram. Questa prospettiva ha permesso alla compagnia di mantenere viva la propria missione: promuovere la conoscenza e la comprensione delle culture aborigene attraverso la danza contemporanea, anche a livello internazionale.

Il riconoscimento nel quadro della Biennale Danza 2026

L’attribuzione del Leone d’oro alla carriera a Bangarra Dance Theatre assume un significato particolare per due ragioni fondamentali. Innanzitutto, è la prima volta che una compagnia composta interamente da artisti delle Prime Nazioni riceve tale onore.

In secondo luogo, questo riconoscimento sottolinea la crescente importanza attribuita al patrimonio e alla cultura indigena nel panorama della danza contemporanea globale.

Il premio si inserisce in un contesto internazionale che pone l’accento su voci artistiche capaci di sfidare e ridefinire i linguaggi della danza, promuovendo un dialogo tra passato ancestrale e presente creativo. Bangarra incarna perfettamente questo dialogo, unendo la memoria culturale all’innovazione artistica. Durante il Festival Internazionale di Danza Contemporanea, la compagnia sarà celebrata ufficialmente, consolidando il suo posto nella storia della danza contemporanea mondiale.