La Sinfonia n. 3 “Eroica” di Ludwig van Beethoven sarà protagonista domenica 8 febbraio 2026 alle ore 11 al Teatro Comunale di Bologna. L'evento si inserisce nel nuovo ciclo “Gioia”, dedicato ai grandi autori europei e pensato per offrire al pubblico percorsi monografici attorno alla grande sinfonica. Sul podio salirà il direttore Serhii Nesteruk, alla guida dell’Orchestra del Comunale, per inaugurare questa originale rassegna domenicale. Il concerto rappresenta una delle prime occasioni del 2026 in cui il pubblico bolognese potrà ascoltare l’Eroica, tra le più celebri e rivoluzionarie pagine del repertorio beethoveniano.

La scelta dell’Eroica come apertura del ciclo intende sottolineare lo spirito innovatore della stagione 2026. La sinfonia, simbolo del passaggio dal classicismo al romanticismo, è stata affidata al compito di rappresentare il senso di rinascita e di slancio proprio del Teatro Comunale di Bologna nell’attuale stagione. La rassegna “Gioia” si propone di esplorare l’opera di diversi autori, ponendo particolare attenzione a capolavori che sappiano trasmettere entusiasmo ed emozione, elementi illustrati dalla scelta della Terza sinfonia, composta tra il 1802 e il 1804 e nota per il suo impatto musicale e storico.

Beethoven e la “Eroica”: una svolta nella storia della sinfonia

La Sinfonia n. 3 in mi bemolle maggiore, op.

55, meglio conosciuta come “Eroica”, riveste un ruolo centrale nella produzione di Beethoven e segnò una svolta epocale nel panorama musicale dell’Ottocento. L’opera, originariamente dedicata a Napoleone Bonaparte, è articolata in quattro movimenti e si distingue per la forza drammatica, la lunghezza eccezionale e la complessità tematica. L’Eroica fu eseguita per la prima volta il 7 aprile 1805 a Vienna e da allora è riconosciuta come il manifesto del nuovo spirito romantico. Nel contesto bolognese, l’esecuzione di questa pagina offre un atteso momento di ascolto all’interno di un teatro che negli ultimi anni ha visto la guida artistica di direttori di rilievo, interpreti particolarmente apprezzati nel repertorio sinfonico classico e romantico.

Il Teatro Comunale di Bologna, fra i più antichi teatri d’opera pubblici d’Italia, svolge un ruolo di primo piano nella vita culturale della città. La presenza dell’Orchestra del Comunale nell’esecuzione dell’Eroica si inserisce in una tradizione che valorizza tanto la musica lirica quanto la sinfonica, ampliando la programmazione in direzione di grandi cicli tematici rivolti a un pubblico sempre più ampio.

Il Teatro Comunale e il ciclo “Gioia”: una stagione ricca di appuntamenti

Il ciclo “Gioia” proposto dal Teatro Comunale di Bologna rappresenta una delle novità della stagione 2026, consolidando la vocazione sinfonica dell’istituzione bolognese. Il Comunale è da tempo noto per la qualità delle sue stagioni concertistiche e liriche, che comprendono sia titoli della grande tradizione sia progetti innovativi.

L’avvio con la Sinfonia “Eroica” testimonia la volontà di offrire esperienze di ascolto coinvolgenti e capaci di dialogare con le attese di un pubblico variegato. Nel corso della stagione, il ciclo sarà arricchito da altre produzioni dedicate a nomi fondamentali della musica europea, rafforzando il ruolo del Comunale come polo di attrazione culturale a livello regionale e nazionale.

Oltre ai concerti sinfonici, il Teatro Comunale di Bologna ospita regolarmente festival, incontri e iniziative di formazione che coinvolgono appassionati, giovani talenti e pubblico internazionale. La scelta di inaugurare la serie “Gioia” con Beethoven si lega tanto alla qualità artistica dell’Orchestra quanto alla volontà di promuovere la conoscenza di capolavori che segnano la storia della musica occidentale.