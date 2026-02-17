Marco Bellocchio ha ricevuto a Firenze, il sedici febbraio duemilaventisei, il Premio Franco Zeffirelli per la regia, istituito dalla Fondazione Franco Zeffirelli e dal Trust Zeffirelli per il Centro Internazionale delle Arti e dello Spettacolo. La cerimonia si è svolta a Palazzo Vecchio.

Il regista ha commentato il premio ricordando che, pur diversi da Franco Zeffirelli per sensibilità e visione, da giovane ne era rimasto colpito: “eravamo molto diversi, e anche per il suo spirito cristiano, lo sentivo estraneo. Ma da giovani si è più intolleranti, oggi potrei capirlo di più, sarei più aperto”.

Il primo incontro risale a Londra, quando Bellocchio vide una sua regia di Rigoletto al Covent Garden, e gli strinse la mano. Zeffirelli rappresentò per lui “la scoperta del Rigoletto”, che in seguito ha messo in scena in teatro e per la televisione.

Altri premiati della serata sono stati il tenore Placido Domingo e l’interprete di “Gesù di Nazareth” Robert Powell (premi speciali); Sarah Greenwood e Katie Spencer per la scenografia; e Ann Roth per i costumi.

Nel tracciare un’analogia fra Zeffirelli e il manager Sergio Marchionne, soggetto di un progetto filmico di Bellocchio, il regista ha sottolineato che entrambi erano italiani capaci di non farsi colonizzare e di imporsi oltreoceano grazie a “quella capacità combattiva di non arrendersi, riuscendo così ad affermarsi anche all’estero”.

Ha ricordato come Marchionne, formatosi in Canada, abbia affrontato General Motors e Chrysler, risanando quest’ultima e conquistando la fiducia di Barack Obama; allo stesso modo Zeffirelli, conoscendo quel mondo, si è saputo imporre sul palcoscenico internazionale. “In questa prospettiva sono due vincitori”, ha affermato.

Il Premio Franco Zeffirelli e la sua prima edizione

Il nuovo Premio Franco Zeffirelli è stato istituito dalla Fondazione Franco Zeffirelli e dal Trust Zeffirelli per il Centro Internazionale delle Arti e dello Spettacolo con l’obiettivo di onorare e proseguire l’eredità artistica del regista scomparso nel duemiladiciannove. La serata è stata ospitata nel suggestivo Salone dei Cinquecento in Palazzo Vecchio, a Firenze, conferendo alla manifestazione una dimensione istituzionale di rilievo.

Marco Bellocchio ha ricordato il suo primo incontro con Zeffirelli a Londra, dopo aver assistito alla sua regia del Rigoletto al Covent Garden. L’esperienza ha segnato una svolta personale e artistica, rappresentando “la scoperta del Rigoletto” che successivamente ha allestito in teatro e in televisione.

Il confronto con Marchionne e il progetto filmico in cantiere

Bellocchio ha messo in rapporto Zeffirelli e Sergio Marchionne, definendoli entrambi “vincitori” per la loro forza di carattere e il successo all’estero. Zeffirelli ha impresso la propria visione personale nel racconto di Cristo in “Gesù di Nazareth”, un’opera fedele alla sua verità, come ha evidenziato Bellocchio stesso. Marchionne, ritornato in Italia dopo una formazione canadese, sfidò e vinse contro grandi colossi dell’industria automobilistica, riscattando Fiat e Chrysler.

Lo stesso Bellocchio ha in progetto un film su Marchionne, intitolato Falcon, le cui riprese inizieranno nel duemilaventisei tra Italia, Stati Uniti e Canada, con una collaborazione tra Kavac Film, Emotion Network e Rai Cinema. Il regista ha definito Marchionne “un vincitore tragico”, capace di sfidare due giganti americani e vincere, ma accolto in patria con ostilità da diverse istituzioni politiche.