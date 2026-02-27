La Fondazione di Venezia, in collaborazione con la Fondazione Le Stanze della Fotografia, ha inaugurato il 27 febbraio 2026 la mostra «Gianni Berengo Gardin. La Venezia del maestro del bianco e nero». L’esposizione, allestita nella nuova sede di Palazzo Flangini, è visitabile gratuitamente fino al 30 giugno 2026 e comprende 34 fotografie veneziane in bianco e nero del maestro.

Tra le opere esposte, spicca una serie inedita scattata dalla finestra del palazzo dove soggiornò Pietro Aretino, creando un suggestivo «dialogo silenzioso tra due visionari separati da cinque secoli di storia».

L’immagine più significativa è quella realizzata guardando lo stesso prospetto sul Canal Grande che l’intellettuale rinascimentale Pietro Aretino contemplava nel 1537. Il fotografo si è posto davanti a quella finestra come se «la presenza del poeta lo guidasse, suggerendogli in quali angoli posare l’obiettivo, quali gesti cogliere, quali silenzi rispettare».

La mostra rende omaggio a Berengo Gardin a sei mesi dalla sua scomparsa, celebrandone l’impegno sia civile sia artistico nel ritrarre l’attualità di Venezia, con le sue criticità e i suoi paradossi, pur evitando «la più immediata retorica della bellezza».

La Fondazione di Venezia e Palazzo Flangini

Questa esposizione segna la prima iniziativa promossa e realizzata dalla Fondazione di Venezia nella sua nuova sede di Palazzo Flangini, testimoniando il ruolo attivo dell’istituzione nel tessuto culturale cittadino.

La sinergia con la Fondazione Le Stanze della Fotografia rafforza ulteriormente la dimensione fotografica dell’evento.

La scelta del luogo rappresenta un significativo passo di valorizzazione di un edificio nobile veneziano. Palazzo Flangini diventa così sede espositiva, restituendo alla città un luogo dedicato all’arte contemporanea e all’approfondimento fotografico.

Il lascito fotografico di Gianni Berengo Gardin

Berengo Gardin, uno dei fotografi italiani più rilevanti del Novecento, aveva donato nel 2021 alla Fondazione di Venezia trentasei stampe in bianco e nero, parte del progetto «La più gioconda veduta del mondo», ora facenti parte della collezione fotografica permanente. La mostra ne espone trentiquattro, proponendo un dialogo tra la memoria fotografica e la contemplazione storica della città.

La serie inedita scattata da Palazzo Bollani, affacciato sul Canal Grande, è un episodio emblematico del suo approccio: una fotografia che apre un canale tra il passato rinascimentale rappresentato da Pietro Aretino e il presente indagato dallo sguardo contemporaneo del fotografo. Le architetture immutabili suggeriscono che ciò che cambia sono «i mezzi e i gesti della vita quotidiana». L’essenza della veduta rimane, continuando a raccontare persone, mestieri e bellezza.

Berengo Gardin, scomparso circa sei mesi prima dell’apertura della mostra, aveva affidato alla sua fotografia una precisa funzione civile: documentare l’attualità della città e le sue contraddizioni, senza cedere alla retorica della bellezza facile.

Questo equilibrio tra impegno e poesia visiva emerge con chiarezza nell’allestimento in bianco e nero, medium che egli considerava più incisivo per cogliere la realtà e trasmettere riflessione.

In un contesto più ampio, la mostra testimonia l’importanza della fotografia come strumento storico e di testimonianza, restituendo al pubblico una visione profondamente radicata nella memoria, nella città e nell’umano.