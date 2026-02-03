L’autoritratto di Gian Lorenzo Bernini, conservato alla Galleria degli Uffizi e riprodotto tra il 1984 e il 2002 sulle banconote da cinquantamila lire, sarà un pezzo centrale della mostra "Barocco e Neobarocco da Rubens a Fontana". L’esposizione si terrà al Castello Imperiali di Francavilla Fontana, nel Brindisino, dal ventuno marzo al trentuno luglio.

L’evento, organizzato da Micexperience Puglia Rete d’Imprese con la collaborazione della città di Francavilla Fontana, della direzione regionale Musei nazionali Puglia e della Regione Puglia, è curato da Pierluigi Carofano.

La mostra si propone come un “viaggio che unisce la teatralità di artisti come Rubens, Van Dyck, Bernini, Pietro da Cortona e Guido Reni con le suggestioni spaziali di Fontana, De Chirico e Schifano”.

Pierangelo Argentieri, ideatore di Micexperience, sottolinea come si tratti di “una grande occasione per tutto il territorio pugliese”. La scelta di Francavilla Fontana si inserisce nell’ambito del protocollo Puglia Walking Art, volto ad ampliare una rete di “location identitarie e note ben oltre i confini pugliesi e talvolta nazionali”.

Argentieri aggiunge che il Castello Imperiali di Francavilla Fontana, “autentico gioiello barocco”, diventerà “palcoscenico di un’esperienza che fonde arte, storia e innovazione”, offrendo “un viaggio sensoriale tra luce, materia e spirito”.

La mostra sarà caratterizzata da un allestimento immersivo, con pannelli bilingue, didascalie estese e un catalogo‑guida ufficiale bilingue.

Il Castello Imperiali e il contesto pugliese

Il Castello Imperiali, sede dell’esposizione, è un monumento di primaria rilevanza storica e architettonica in Puglia, particolarmente significativo nell’ambito del patrimonio barocco della regione. La sua scelta come cornice della mostra valorizza non solo l’iniziativa espositiva, ma anche il dialogo tra il patrimonio architettonico pugliese e opere di rilievo nazionale, come l’autoritratto di Bernini. Il protocollo Puglia Walking Art rafforza questa sinergia, diffondendo il valore dei luoghi identitari del territorio e potenziandone la fruizione culturale attraverso sinergie pubblico‑private.

La straordinaria collezione di autoritratti degli Uffizi

Le Gallerie degli Uffizi custodiscono la collezione di autoritratti più vasta, antica e importante al mondo, con oltre duemila opere tra dipinti, sculture e disegni. Il nucleo originario risale al cardinale Leopoldo de’ Medici nel Seicento. La collezione è stata ampliata nei secoli, fino al nuovo allestimento inaugurato nel luglio duemilaventitré, organizzato in dodici sale disposte cronologicamente. Il percorso espositivo parte dai ritratti quattrocenteschi di Gaddi e prosegue fino ad autoritratti recenti, come quelli in ghisa di Antony Gormley, lo specchio di Michelangelo Pistoletto e la composizione in plastica di Ai Weiwei.

La presenza dell’autoritratto di Bernini in questa mostra in Puglia crea un ponte tra la grande tradizione degli Uffizi e la valorizzazione territoriale pugliese, confermando il ruolo degli Uffizi come fonte primaria di prestiti culturali e motore di diffusione dell’arte italiana sul territorio nazionale.