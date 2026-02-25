Alla Sala delle Colonne di Ca’ Giustinian, sede della Biennale di Venezia, è stata presentata il 25 febbraio 2026 l’edizione numero sessantuno dell’Esposizione Internazionale d’Arte, intitolata “In Minor Keys”. Il progetto, ideato dalla curatrice sudafricana Koyo Kouoh, prematuramente scomparsa nel maggio dell’anno precedente, sarà realizzato dal team da lei selezionato — Gabe Beckhurst Feijoo, Marie Helene Pereira, Rasha Salti, Siddhartha Mitter, Rory Tsapayi — sotto la supervisione di Joern Brandmeyer, responsabile del Settore Arti Visive della Biennale di Venezia.

Saranno centoundici gli artisti coinvolti, provenienti da contesti geografici diversificati, che si incontreranno in un «unicum spirituale» volto a esplorare la dimensione interiore e relazionale dell’arte, intrecciando prospettive diverse in un dialogo sensoriale e meditativo. L’esposizione si snoderà tra motivi concettuali identificati da Kouoh: “Altari”, “Processioni”, “Riposo” e “Scuole”, declinati come priorità sotterranee di relazione tra artisti e pratiche. L’edizione aprirà al pubblico da sabato 9 maggio a domenica 22 novembre 2026, nei Giardini, nell’Arsenale e in altre sedi veneziane, offrendo un’esperienza permeata di spiritualità e di sacralità che «rimette al centro la persona», come evocato dal presidente della Biennale, Pietrangelo Buttafuoco.

Nel dettaglio, il tema “Altari” si configura come un omaggio a due figure centrali che guidano la meditazione della mostra, evitando tuttavia un approccio retrospettivo; “Processioni” evocano meraviglia in contrasto con il cinismo verso il potenziale trasformativo dell’arte; “Riposo” offre uno spazio sia spirituale sia fisico di calma, metaforizzato come oasi; infine “Scuole” indicano l’aspirazione della curatrice alla costruzione di istituzioni fondate su finalità sociali e relazionali.

Un progetto fedele alla visione di Koyo Kouoh

Il percorso curatoriale di Koyo Kouoh — nominata direttore artistico del Settore Arti Visive nell’ottobre 2024 e ufficialmente insediata nel novembre successivo — è proseguito fino ai primi mesi del 2025 ed è stato trasmesso al presidente della Biennale l’otto aprile 2025.

Kouoh lavorò con dedizione alla definizione teorica del testo curatoriale, alla selezione degli artisti, all’identità grafica, all’allestimento e alla scelta degli autori del catalogo; tutti aspetti ora valorizzati e attuati secondo la sua visione originaria, in accordo con la sua famiglia e il suo team. Si tratta di una scelta istituzionale che, pur radicata nel ricordo doloroso della scomparsa, afferma il desiderio di preservare e diffondere le sue idee e la profondità del suo pensiero sul ruolo relazionale, sensoriale e sociale dell’arte.

Il significato dell’esposizione

“In Minor Keys” prende il titolo dall’idea metaforica delle tonalità minori in musica, associate non tanto alla malinconia, ma alla consolazione, alla speranza, alla trascendenza.

Si tratta di mondi sussurrati, voci dissonanti e identità marginali che trovano spazio attraverso l’ascolto profondo, la lentezza e la fragilità. La mostra si presenta dunque come un invito a rallentare, a riacquisire equilibrio rispetto agli elementi terrestri e a volgere di nuovo lo sguardo al cielo, ridando centralità alla persona e ai territori emotivi. Questo approccio riflette una critica alla velocità e alla spettacolarità, preferendo un’esperienza sensoriale e rigeneratrice, e un ruolo dell’arte come condivisione, cura e connessione collettiva.

“In Minor Keys” promette di essere una Biennale differente, capace di trasformare l’esperienza espositiva in un momento spirituale e comunitario, capace di creare nuove geografie relazionali e moltiplicare la dimensione dell’arte come spazio di ascolto e rigenerazione.