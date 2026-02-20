Il BIF&ST – Bari International Film&Tv Festival celebra la sua 17ª edizione, in programma a Bari dal 21 al 28 marzo 2026, dedicandola a Claudia Cardinale, icona del cinema italiano scomparsa lo scorso settembre. Il manifesto ufficiale dell’evento la ritrae sul set de La ragazza con la valigia di Valerio Zurlini, pellicola emblematica che verrà proiettata in una sezione omaggio volta a celebrarne il talento e il fascino sobrio.

Il direttore artistico Oscar Iarussi ha dichiarato che Claudia Cardinale, alla cui memoria ci si inchina, rappresenta un’icona degli splendori del cinema italiano nelle sue stagioni d’oro, ma anche un simbolo indomabile di coraggio e tenacia femminile, riprendendo le parole della figlia Claudia Squitieri.

Iarussi ha inoltre sottolineato come l’attrice resti un’incarnazione dei fervidi incroci culturali, artistici e sociali tra Europa e Mediterraneo, ricordando la sua presenza al Bif&St nel 2011 e nel 2016, e il suo ruolo di ispirazione per grandi registi e scrittori come Federico Fellini, Luchino Visconti e Alberto Moravia.

Il festival, promosso dalla Regione Puglia e prodotto dalla Fondazione Apulia Film Commission in collaborazione con il Ministero della Cultura, il Comune di Bari, l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” e altri partner, mira a rinsaldare i legami culturali tra cinema, territorio e memoria collettiva.

Il contesto del BIF&ST 2026

In continuità con le scelte dell’edizione precedente, il BIF&ST 2026 conferma la sezione Meridiana e le retrospettive dedicate a registi di rilievo come Giuseppe Tornatore e Abdellatif Kechiche.

La sezione Meridiana, nata per valorizzare cinema e culture del Mediterraneo, costituisce un asse tematico centrale per il festival, attirando un pubblico sensibile ai dialoghi interculturali e storici. Questa scelta editoriale sottolinea l’orientamento del festival, sotto la direzione di Iarussi, a consolidare il dialogo fra cinema, memoria e identità territoriale.

Storia e ruolo culturale del BIF&ST

Nato sedici anni fa, il BIF&ST si è evoluto in un festival stabile del panorama italiano, acquisito come marchio dalla Regione Puglia e istituzionalizzato con il contributo dell’Apulia Film Commission. Già l’edizione del 2025 ha visto circa 125 proiezioni, numerose sezioni tematiche, retrospettive e oltre cento eventi collaterali diffusi in città, valorizzando il coinvolgimento urbano e la partecipazione dei giovani.

L’asse Mediterraneo, con il concorso internazionale Meridiana e l’apertura al contesto europeo e nordafricano, ha costantemente orientato il festival verso una dimensione transnazionale e culturale consapevole. Il BIF&ST si configura oggi come una piattaforma riconosciuta per il dialogo fra industria, creatività e identità locale, con un forte radicamento nel territorio pugliese e ambizioni internazionali. La scelta di omaggiare Claudia Cardinale con il manifesto e una proiezione iconica porta a compimento una traiettoria culturale che intreccia memoria, cinema e impegno civile, riaffermando il festival come vetrina autorevole del patrimonio cinematografico e della sua eredità simbolica.