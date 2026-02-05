Big Fish, noto produttore musicale italiano, ha pubblicato il suo nuovo singolo intitolato ‘Amore disonesto’. Il brano è realizzato in collaborazione con Jake La Furia e Carl Brave, artisti di spicco della scena musicale italiana, ognuno con un proprio stile distintivo. La canzone, disponibile sulle principali piattaforme digitali, si inserisce nel percorso artistico di Big Fish, che da anni collabora con nomi di rilievo del panorama nazionale.

‘Amore disonesto’: una collaborazione tra generi

Il singolo ‘Amore disonesto’ vede la partecipazione di Jake La Furia, rapper milanese noto per la sua carriera nei Club Dogo, e Carl Brave, artista romano che ha saputo fondere rap e cantautorato in uno stile personale.

La traccia si distingue per la fusione di sonorità urban e melodie pop, con testi che raccontano relazioni complicate e sentimenti contrastanti. L’incontro tra le voci e le esperienze dei tre artisti offre un risultato originale, capace di attrarre un pubblico trasversale.

Il percorso di Big Fish nella musica italiana

Big Fish, pseudonimo di Massimiliano Dagani, è attivo da oltre vent’anni come produttore e beatmaker. Ha collaborato con numerosi artisti italiani, contribuendo a definire il suono dell’hip hop nazionale. La scelta di coinvolgere Jake La Furia e Carl Brave in ‘Amore disonesto’ conferma la sua attitudine a sperimentare e a valorizzare le diverse anime della musica italiana. Il singolo si aggiunge a una discografia ricca di successi e collaborazioni di rilievo.

La pubblicazione di ‘Amore disonesto’ consolida il ruolo di Big Fish come figura centrale nella scena musicale, capace di rinnovarsi e di proporre progetti che uniscono generazioni e stili differenti.