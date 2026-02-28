Il 27 febbraio 2026, Milano ha ospitato la sfilata Blumarine autunno-inverno, una creazione di David Koma che ha scelto Venezia come sua musa ispiratrice. "Sono circondato da dive da una vita, ma se Venezia può essere una diva, è lei – ha dichiarato Koma – la mia musa". La proposta si è distinta per una sensualità barocca e una chiave dark. La rosa, simbolo distintivo della maison, è apparsa in ricamo nero su bianco o come applicazione metallica su abiti e pantaloni. Le calze autoreggenti hanno punteggiato la maggior parte dei look, enfatizzando il carattere seducente della collezione.

In passerella hanno sfilato capi dal forte impatto visivo: gonne cortissime, pantaloni di pelle aperti sul fianco, cappe di pelliccia scenografiche, lunghi abiti in chiffon con plissé e strascico, mini-dress a palloncino, tute in lycra e pizzo second-skin, abbinati a stivali alti stringati. Il risultato è un guardaroba dominato dall’eleganza serale, concepito per incarnare l’allure di una vera diva barocca.

David Koma: romanticismo dark e l’ispirazione veneziana

Nelle stagioni precedenti, lo stile di David Koma per Blumarine si è già caratterizzato per un romanticismo dark, capace di evocare sensualità e mistero attraverso tessuti come pizzo, chiffon, trasparenze e volant, uniti a un’estetica gotica rivisitata in chiave moderna.

Con questa sfilata, l’ispirazione si è fatta ancora più esplicita: Venezia come diva barocca ha trasportato il concetto oltre la figura femminile, affidandosi alla città per evocare teatralità, decoro e un senso scenico unico. La scelta di Venezia come protagonista immateriale rende la collezione un omaggio alla stratificazione storica, alla luce tenue dei canali e all’opulenza architettonica della città lagunare.

Il contesto creativo e la continuità stilistica di Blumarine

La collezione presentata si inserisce nella traiettoria creativa di David Koma, al suo debutto alla direzione creativa di Blumarine, in un momento in cui il brand sta espandendo i suoi codici stilistici verso espressioni più intense e contemporanee.

Il leitmotiv floreale del brand, incarnato dalla rosa, viene reinterpretato in chiave tagliente: da ornamento romantico a elemento forte, quasi provocatorio, in linea con una femminilità audace e teatrale. Gli elementi tonalmente dark – come le calze autoreggenti, le applicazioni metalliche e il contrasto tra bianco e nero – e la focalizzazione sulla sera si riconnettono a un’edonistica estetica barocca, ma rivisitata attraverso la lente contemporanea di Koma.

Nel contesto della Milano Fashion Week, la sfilata consolida la cifra estetica di Blumarine: unire sensualità, eleganza drammatica e un immaginario romantico ma deciso, firmato da un direttore creativo che sta ridefinendo l’identità del marchio.

L’uso di Venezia come persona-icona, sebbene immateriale, rafforza il legame della moda con luoghi simbolici dell’arte e della storia, premiando un racconto in cui moda e memoria urbana si incontrano.