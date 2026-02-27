L’attore statunitense Bobby J. Brown, celebre per aver interpretato l’agente Bobby Brown nella serie televisiva ‘The Wire’, è deceduto all’età di 62 anni. La sua scomparsa è avvenuta a seguito di un incendio divampato in un fienile situato nella sua proprietà nel Maryland. Stando a quanto riferito dalla figlia al sito TMZ, Brown è morto mercoledì 25 febbraio a causa di inalazione di fumo. L’attore sarebbe rimasto intrappolato tra le fiamme nel tentativo di riavviare un veicolo all’interno della struttura, che è stata improvvisamente avvolta dal fuoco.

La moglie, Arlene, ha riportato gravi ustioni nell’incidente, classificato dalle autorità come accidentale.

Dalla boxe alla recitazione: un percorso eclettico

Robert Joseph Brown, nato e cresciuto a Washington, vantava una notevole carriera pugilistica dilettantistica, con 73 vittorie e 13 sconfitte. Aveva conquistato cinque titoli Golden Gloves e aveva disputato tre incontri contro il futuro campione del mondo Pernell Whitaker, riuscendo a batterlo in un’occasione. Il suo ingresso nel mondo della recitazione avvenne verso la fine degli anni Ottanta. L’attore e pugile Mickey Rourke, impegnato nelle riprese del film “Homeboy” (1988) nel New Jersey, coinvolse diversi pugili della palestra del suo allenatore, Carmen Graziano.

Successivamente, Brown intraprese un percorso formativo formale presso l’American Academy of Dramatic Arts di New York, avviando così ufficialmente la sua carriera artistica.

Un’attività artistica poliedrica

Nel corso della sua carriera, Bobby J. Brown ha partecipato a numerose produzioni televisive, tra cui spiccano serie come “Law & Order – Unità speciale” e “Veep – Vicepresidente incompetente”. Ha inoltre recitato in film quali “Colpevole d’omicidio” (2002), “My One and Only” (2016), “Fishbowl” (2018), “Miss Virginia” (2019), “Really Love” (2020) e “Off‑Time” (2022). Brown si è anche dedicato alla regia, dirigendo i documentari “Off the Chain” (2005), incentrato sui pit bull americani, e “Tear the Roof Off: The Untold Story of Parliament Funkadelic” (2016).

La famiglia ha espresso il desiderio di rispetto e privacy in questo difficile momento di lutto.