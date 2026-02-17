La Bologna Children's Book Fair, evento di riferimento internazionale per l’editoria per ragazzi, ha raggiunto un traguardo significativo portando la sua esperienza alle Nazioni Unite. L’iniziativa, presentata a New York il 17 febbraio 2026, si è concentrata sul progetto "Turning the Page. Children's Literature in a Changing World", realizzato in collaborazione con la International Publishers Association (IPA) e sostenuto dal Salone del Libro di Torino e dalla Frankfurt Buchmesse.

L'incontro presso la sede delle Nazioni Unite ha visto la partecipazione di figure istituzionali e del direttore generale della Fiera, Elena Pasoli.

Il progetto "Turning the Page" nasce con l'obiettivo di promuovere la letteratura per l’infanzia come strumento per affrontare le sfide globali e contribuire al benessere dei più giovani. Come ha sottolineato Pasoli, “Portare la letteratura per l’infanzia ai massimi livelli istituzionali è un passo avanti per il riconoscimento del ruolo fondamentale della cultura nello sviluppo di una società più consapevole ed equa”.

La fiera di riferimento mondiale e il nuovo impegno internazionale

La Bologna Children's Book Fair, che si tiene annualmente nel capoluogo emiliano dal 1964, è considerata il principale appuntamento mondiale per l’editoria per ragazzi, con oltre 30.000 operatori provenienti da più di 90 paesi e migliaia di nuove opere presentate ogni anno.

La presenza alle Nazioni Unite rappresenta una tappa importante e sottolinea la volontà della fiera di rafforzare il dialogo globale sul libro per l’infanzia, promuovendo la creatività, l’inclusività e la diffusione della lettura come ponte tra le culture.

Nel corso della presentazione a New York, sono stati illustrati i risultati degli ultimi anni e gli obiettivi futuri del progetto "Turning the Page", con particolare attenzione ai temi dell’educazione, della sostenibilità e dell’inclusione. L’evento ha goduto anche del supporto del Salone Internazionale del Libro di Torino e della Fiera del Libro di Francoforte, due pilastri nel panorama editoriale europeo.

La storia e l’impatto della Bologna Children's Book Fair

Nata nel 1964, la Bologna Children's Book Fair si è affermata nel tempo come il luogo privilegiato di incontro tra editori, autori, illustratori, agenti letterari, traduttori e operatori culturali da tutto il mondo. Oltre a rappresentare una piattaforma essenziale per l’acquisto e la vendita di diritti editoriali, la manifestazione si distingue per gli spazi dedicati all’innovazione e alla valorizzazione delle nuove voci della letteratura per ragazzi. Il padiglione della fiera, situato nel quartiere fieristico di Bologna, ospita ogni anno eventi, mostre tematiche e premi internazionali, favorendo lo scambio culturale e professionale.

La fiera collabora stabilmente con istituzioni culturali ed educational a livello internazionale, contribuendo significativamente alla crescita dell’intero settore.

L’iniziativa "Turning the Page" si inserisce così in un percorso di apertura a nuovi linguaggi e sfide globali, confermando il ruolo di Bologna come capitale mondiale dell’editoria per bambini e ragazzi.