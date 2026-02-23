La X edizione di Book Pride, fiera nazionale dell’editoria indipendente organizzata dal Salone Internazionale del Libro di Torino, è stata presentata oggi, 23 febbraio 2026, a Palazzo Marino a Milano. L’evento si svolgerà dal 20 al 22 marzo al Superstudio Maxi. Al centro trova spazio il tema della speranza, affidato al verso di Emily Dickinson «La speranza è la cosa con le piume». Un’iniziativa che mette al centro «voci plurali» con uno «sguardo femminile», come sottolineato dalla coordinatrice editoriale Francesca Mancini.

Fra i principali appuntamenti, un omaggio importante alla figura di Ornella Vanoni con l’incontro intitolato “Senza fine”.

In questo contesto, il cantautore Pacifico dialogherà con la giornalista musicale Giulia Cavaliere per raccontare la dimensione artistica e umana della cantante. La fiera ricorderà inoltre due anniversari letterari: i cento anni dal conferimento del Premio Nobel a Grazia Deledda e i cinquant’anni dalla morte di Agatha Christie.

Il programma della manifestazione si arricchisce con gli interventi di ospiti internazionali: Clara Usón, Gemma Ruiz Palà, Claire Lynch e Phoebe Greenwood, tutte protagoniste di riflessioni legate alla loro esperienza culturale e artistica. È previsto anche uno spazio inedito di dialogo tra cinema e letteratura sul fenomeno della “Veneto Wave”, con la partecipazione del regista Francesco Sossai e della scrittrice Giulia Scomazzon.

L’innovazione editoriale trova spazio attraverso un focus su Substack, piattaforma per newsletter e contenuti diretti. Dopo le Olimpiadi invernali, viene dedicato spazio anche allo sport, con la presentazione del libro “La bomba”, che racconta la figura di Alberto Tomba, scritto da Giuseppe Pastore.

“Acrobate” e poesia: tra politica e gesto artistico

Tra le novità dell’edizione debutta lo spazio “Acrobate”, pensato per scrittrici che intrecciano estetica e impegno politico, trasformando vuoto e paura in parola. Il focus sulla poesia viene amplificato, in linea con il tema della speranza e della pluralità delle voci femminili.

L’assessore alla Cultura Tommaso Sacchi ha richiamato un dato significativo: «oltre il dieci per cento della spesa nazionale per l’acquisto di libri si concentra a Milano».

Con queste parole ha ribadito il valore e l’importanza culturale della fiera per la città.

Milano: capitale dell’editoria indipendente

L’edizione milanese di Book Pride ribadisce il ruolo centrale della città nella promozione del libro e dell’editoria autonoma. In un contesto in cui la spesa nazionale per l’acquisto di libri trova un significativo punto di accumulo a Milano, questa manifestazione si conferma come un momento culturale di rilievo per il territorio, rafforzando il dialogo tra comunità locali, scrittrici e lettori.

In sintesi, la X edizione di Book Pride si prepara come una fiera che racconta la speranza attraverso le voci femminili, tra memoria, poesia, dialogo tra arti diverse, innovazione e cultura indipendente.