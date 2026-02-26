Il 28 febbraio, alle diciotto, presso l’Auditorium Paganini di Parma, Francesco Bossaglia dirigerà la Filarmonica Arturo Toscanini in un concerto intitolato “Vizi e virtù”. La violinista Lara St John sarà la solista d’eccezione.

Il programma della serata prevede l’esecuzione del Concerto per violino Op. 12 di Kurt Weill, la Sinfonia per strumenti a fiato di Igor Stravinskij e la Piccola musica da tre soldi, anch’essa di Weill e tratta dall’Opera da tre soldi. L’evento si propone come un affascinante confronto tra l’ironia e la sperimentazione tipiche del Novecento musicale e la raffinata essenzialità formale, delineando, come recita la presentazione, “i contrasti più affascinanti del Novecento musicale”.

Il programma nel dettaglio

Il Concerto per violino Op. 12 di Weill viene descritto come “una delle sue opere più personali e audaci”. Scritto originariamente per violino e orchestra di fiati, nasce dall’accostamento tra uno strumento dal carattere lirico e virtuosistico e un impasto sonoro antiretorico e tagliente. L’opera è attraversata da tensioni atonali e da un’ironia amara, con evidenti richiami a Mahler e allo stesso Stravinskij.

La Sinfonia per strumenti a fiato di Stravinskij, dedicata alla memoria di Claude Debussy, è presentata come “una musica asciutta e austera, pensata – nelle parole dello stesso Stravinskij – non per compiacere, ma per parlare a un ascolto puramente musicale”. Infine, la Piccola musica da tre soldi rielabora con libertà e arguzia alcuni temi celebri dell’Opera da tre soldi.

In contemporanea al concerto, si svolgerà il laboratorio “Nidi di Musica”. Questo progetto, promosso dalla Fondazione Arturo Toscanini, è rivolto alle famiglie e propone attività di musica, teatro, danza e arte per bambini e bambine dai quattro ai dodici anni, in concomitanza con gli appuntamenti della stagione sinfonica.

Contesto culturale: auditorium, orchestra e fondazione

L’Auditorium Niccolò Paganini di Parma, situato in via Toscana, è un esempio di recupero architettonico, essendo stato progettato da Renzo Piano sulle strutture dell’ex zuccherificio Eridania. Inserito nel verde del Parco Eridania, non lontano dal centro storico, l’auditorium ospita la stagione concertistica della Fondazione Arturo Toscanini e dispone di circa settecentottanta posti.

La Filarmonica Arturo Toscanini rappresenta l’insieme sinfonico principale della Fondazione, istituita nel 1994 per iniziativa della Regione Emilia-Romagna, del Comune e della Provincia di Parma. Nel 2025 celebrerà il suo cinquantesimo anniversario con un concerto diretto da Christoph Eschenbach. L’attività della Fondazione include oltre cento concerti sinfonici e quaranta spettacoli operistici annuali, supportati dal Ministero della Cultura e da altri enti istituzionali.

Stravinskij e Weill: due voci del Novecento a confronto

Il programma del concerto mette in dialogo due autori fondamentali del Novecento. Kurt Weill, figura centrale tra sperimentazione, musica teatrale e critica sociale, esplora nel suo Concerto per violino conflitti timbrici e un’ironia amara.

La Piccola musica da tre soldi, in forma ridotta, conserva l’arguzia e la carica critica dell’opera originale.

Dall’altro lato, Stravinskij, nel suo periodo neoclassico, propone una scrittura essenziale nella Sinfonia per strumenti a fiato. L’opera si affida a timbri netti e dinamiche sobrie, con un intento puramente musicale, distante da retoriche emotive. La combinazione di queste tre composizioni evidenzia la straordinaria varietà del linguaggio musicale del Novecento, oscillando tra provocazione, rigore formale e reinvenzione drammaturgica. Attraverso l’interpretazione di Bossaglia e la presenza raffinata di Lara St John, il concerto promette di offrire una panoramica densa e stimolante su questa epoca ricca di tensione creativa.