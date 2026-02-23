“Cime tempestose”, l’adattamento cinematografico tratto dal celebre romanzo di Emily Brontë, ha confermato la sua leadership al botteghino italiano nel weekend compreso tra il 19 e il 22 febbraio 2026. Il film ha registrato incassi per 2.670.103 euro, portando il suo totale a 7.892.107 euro in due settimane, secondo le rilevazioni di Cinetel.

Al secondo posto esordisce “Rental Family – Nelle vite degli altri”, una commedia con Brendan Fraser nei panni di un attore in declino a Hollywood, ingaggiato a Tokyo da un’agenzia che fornisce comparse per fingere ruoli nelle vite di persone in cerca di affetto.

Il film ha incassato 578.384 euro nei suoi primi quattro giorni di programmazione.

Chiude il podio “Hamnet – Nel nome del figlio” di Chloé Zhao, vincitore ai Golden Globes, che nel suo secondo weekend di programmazione ha guadagnato 532.949 euro, raggiungendo un totale di 2.110.334 euro.

Seguono in classifica “Le cose non dette” di Gabriele Muccino, con 504.953 euro nel weekend e un totale di 6.398.938 euro in quattro settimane, e “Agata Christian – Delitto sulle nevi” con Christian De Sica, che incassa 436.504 euro nel weekend, per un totale di 3.280.211 euro in tre settimane.

Al sesto posto si posiziona “Goat – Sogna in grande”, con 406.249 euro nel weekend e 1.074.436 euro in due settimane.

Completano la top ten “Missione Shelter” (350.999 euro), “Lavoreremo da grandi” (259.580 euro, per un totale di 1.811.151 euro), “Il mago del Cremlino – Le origini di Putin” (228.088 euro; totale 667.987 euro) e l’horror “Whistle – Il richiamo della morte” (225.517 euro).

Nel complesso, il weekend cinematografico dal 19 al 22 febbraio ha generato 7.556.344 euro, registrando un calo del 20% rispetto al fine settimana precedente.

Un successo sostenuto nel medio termine

Il film “Cime tempestose”, diretto da Emerald Fennell con Margot Robbie e Jacob Elordi, ha debuttato nelle sale italiane il 12 febbraio 2026. In meno di due settimane ha già accumulato quasi 7,9 milioni di euro, confermando una tenuta solida e prolungata al botteghino.

Questo risultato si inserisce in un trend favorevole per il cinema, con presenze e incassi in crescita nel corso del 2026 rispetto agli anni precedenti.

Contesto del mercato cinematografico

La performance di “Cime tempestose” si colloca in una fase particolarmente positiva per il settore cinematografico italiano, caratterizzata da una vivacità nelle uscite e da un pubblico in aumento. Il 2026, infatti, registra un incremento superiore al 20% di presenze rispetto all’anno precedente, grazie anche a titoli trainanti come “Buen Camino” e altre pellicole di Muccino. Il film di Fennell si configura quindi come un caso emblematico di come un adattamento letterario internazionale possa non solo generare successo commerciale, ma anche contribuire all’attrattività generale delle sale cinematografiche in Italia.