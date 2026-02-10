Il film biografico dedicato a Brunello Cucinelli, celebre imprenditore e stilista italiano, sarà distribuito negli Stati Uniti a partire dal mese di aprile. L’opera, di produzione italo-americana, ripercorre la storia personale e professionale di Cucinelli, figura di spicco nel panorama della moda internazionale e fondatore dell’omonima casa di abbigliamento conosciuta in tutto il mondo. L’uscita sugli schermi statunitensi rappresenta un evento di rilievo, testimoniando l’attenzione crescente verso la narrazione dei protagonisti del Made in Italy anche oltreoceano.

Il film, diretto dal regista statunitense Mark Johnson, si concentra su alcuni passaggi fondamentali della vita di Cucinelli: dall’infanzia nelle campagne umbre fino alla consacrazione come imprenditore di successo e promotore di una filosofia aziendale orientata alla dignità del lavoro e alla bellezza. Grande attenzione è riservata anche alla dimensione personale, con la rappresentazione dei rapporti familiari e del legame profondo con la città di Solomeo, divenuta simbolo di un modello imprenditoriale etico e culturale. “La storia di Brunello Cucinelli dimostra che eleganza e umanità possono andare di pari passo”, si legge nella nota di presentazione del film. Ambientazioni, costumi e scenografie riproducono fedelmente la vita della comunità umbra dove lo stilista ha scelto di creare la sua azienda, restituendo allo spettatore sia l’atmosfera del territorio che i valori su cui poggia la sua visione.

Il contesto e il valore culturale dell’opera

L’uscita americana del biopic conferma l’interesse internazionale verso i protagonisti dell’eccellenza italiana. La carriera di Cucinelli, iniziata negli anni ottanta, è stata caratterizzata da una forte attenzione al benessere dei dipendenti e alla valorizzazione del territorio, principi che nel film vengono messi in primo piano. Girato prevalentemente tra Solomeo e Perugia, il biopic si avvale della collaborazione di numerosi attori italiani e statunitensi.

Dalla fondazione dell'azienda nel piccolo borgo umbro a iniziative culturali che hanno coinvolto artisti e pensatori di fama mondiale, il racconto cinematografico mette in luce il modello Cucinelli come esempio di sintesi tra impresa, cultura e responsabilità sociale.

Alcune scene sono state realizzate all’interno del Teatro Cucinelli, struttura inaugurata nel 2008 e fortemente voluta dallo stilista per promuovere attività culturali e formative a servizio della comunità.

Solomeo, il borgo dell’umanesimo contemporaneo

Solomeo, piccolo centro nei pressi di Perugia, è diventato negli anni il fulcro di un progetto culturale e produttivo unico. Grazie alla visione di Cucinelli, il borgo è stato oggetto di opere di restauro e valorizzazione su larga scala, restituendo spazi pubblici, teatri e giardini alla collettività. Il modello imprenditoriale che ha avuto origine a Solomeo si fonda sull’idea che il lavoro sia parte di un processo di crescita personale e di tutela della bellezza paesaggistica e architettonica.

L’azienda Brunello Cucinelli S.p.A. oggi esporta in oltre sessanta paesi e il borgo, sede non solo produttiva ma anche spirituale, rappresenta un riferimento per chi studia i rapporti tra impresa, etica e territorio. Iniziative come il Forum annuale su Umanesimo e Impresa, e l’attività della Fondazione Cucinelli, integrano la narrazione proposta nel film rafforzando il messaggio di sinergia tra arte, lavoro e comunità.