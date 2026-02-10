Torna Cactus Edu, il progetto di educazione al cinema che coinvolge scuole secondarie di primo e secondo grado su tutto il territorio nazionale. L’iniziativa punta a integrare il linguaggio cinematografico nei percorsi formativi attraverso proiezioni, incontri con registi e critici, laboratori e strumenti digitali messi a disposizione di insegnanti e studenti. L’edizione di quest’anno presenta un’offerta articolata che abbraccia sia le grandi città sia i piccoli centri, con la collaborazione di Cactus Film Festival.

Il programma prevede la partecipazione diretta nelle scuole, la selezione di opere cinematografiche tra fiction, documentari e animazione, oltre a focus tematici su legalità, ambiente e memoria.

Gli organizzatori sottolineano la necessità di proporre modelli di fruizione consapevoli e attivi, affermando che “il cinema è uno strumento fondamentale per la crescita critica delle nuove generazioni”. Le attività di Cactus Edu si svolgono per tutto l’anno scolastico, coinvolgendo docenti in percorsi di aggiornamento dedicati e offrendo materiali didattici online, in un percorso che si sposa con le nuove Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica.

Un progetto nazionale per la formazione audiovisiva

Cactus Edu si sviluppa a partire dall’esperienza del Cactus Film Festival, nato in Sardegna e divenuto in breve tempo punto di riferimento per la promozione della cultura cinematografica nelle scuole.

Il progetto raggiunge centinaia di scuole ogni anno, offrendo ai partecipanti l’opportunità di dialogare con autori italiani e internazionali e accedere a percorsi di formazione accreditati. Oltre alle proiezioni in presenza, Cactus Edu propone un portale digitale che consente la visione di film selezionati, l’accesso a workshop interattivi e la partecipazione a webinar con professionisti del settore.

Dal suo avvio, il programma ha costruito una rete tra istituti scolastici, realtà associative e operatori culturali, favorendo lo scambio di esperienze e la crescita di nuove competenze nei linguaggi audiovisivi. Le tematiche affrontate variano di anno in anno, ma tra i nuclei principali si conferma l’attenzione su cittadinanza attiva, diritti umani e innovazione tecnologica applicata all’educazione.

L’importanza della collaborazione tra scuola e cinema

L’edizione 2026 di Cactus Edu pone l’accento sulla collaborazione tra scuole, festival, enti territoriali e soggetti istituzionali. Il progetto valorizza la dimensione laboratoriale e il contatto diretto con i mestieri del cinema. L’intento è dotare studenti e insegnanti di strumenti critici per la lettura dei media, in linea con le indicazioni ministeriali e i recenti orientamenti pedagogici.

Il successo delle passate edizioni e il crescente numero di partecipanti confermano la validità di una proposta centrata sull’inclusione, l’innovazione e il dialogo tra generazioni. Il progetto rappresenta oggi un modello esportabile anche in altri contesti e un esempio di come il linguaggio cinematografico possa essere integrato nella didattica quotidiana, contribuendo alla formazione di cittadini consapevoli.