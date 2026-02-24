La Camerata Salzburg, riconosciuta come una delle orchestre da camera più prestigiose al mondo, tornerà a esibirsi a Ferrara mercoledì 25 febbraio 2026. L'appuntamento, fissato per le ore 20.30 presso il Teatro Comunale "Claudio Abbado", si inserisce nel cartellone della stagione di Ferrara Musica. L'ensemble sarà guidato dal violinista Thomas Reif, nel doppio ruolo di direttore e solista, affiancato dalla pianista olandese Gile Bae. La serata proporrà un percorso musicale che spazierà dal classicismo viennese di Haydn al romanticismo di Schumann.

Il programma si aprirà con l'Ouverture de L’isola disabitata di Franz Joseph Haydn, composizione del 1779 che segna un distacco dallo stile galante dell'epoca, caratterizzata da audaci contrasti dinamici e inquietudini armoniche. Il fulcro della serata sarà il celebre Concerto per pianoforte e orchestra op. 54 di Robert Schumann, eseguito da Gile Bae. A seguire, verranno presentati i Bilder aus Osten op. 66 (Quadri d’Oriente) di Schumann, originariamente concepiti per pianoforte a quattro mani e ispirati alle poesie di Rückert. L'esecuzione avverrà nella raffinata trascrizione per archi di Friedrich Herrmann, che esalta la polifonia e il lirismo sognante, in particolare nei primi due movimenti, Lebhaft e Nicht schnell.

Il concerto si concluderà con la Sinfonia n. 104 in re maggiore “Londra”, ultima e monumentale sinfonia di Haydn, datata 1795, che dal solenne Adagio introduttivo sfocia in un trascinante finale ricco di temi popolari.

La Camerata Salzburg: un'eccellenza musicale

Fondata nel 1952 presso il Mozarteum di Salisburgo, la Camerata Salzburg è stata profondamente influenzata dal maestro Sándor Végh, che ne ha plasmato l'identità trasformandola in un collettivo dove ogni musicista esprime una spiccata sensibilità solistica. L'ensemble è diventato una presenza costante al Festival di Salisburgo, intraprendendo tournée internazionali e mantenendo una gestione autonoma, attualmente sotto la guida dei primi violini Gregory Ahss e Giovanni Guzzo.

Il Teatro Comunale "Claudio Abbado": un pilastro culturale

Il concerto si terrà in uno dei più significativi teatri storici italiani, la cui costruzione risale al periodo tra il 1773 e il 1797, su progetto degli architetti Antonio Foschini e Cosimo Morelli. Il teatro è stato intitolato a Claudio Abbado il 21 marzo 2014. Situato in corso Martiri della Libertà, nel cuore del centro storico ferrarese, ospita annualmente oltre centosessanta eventi tra prosa, danza, lirica, concerti e sperimentazione, attirando più di 25.000 spettatori e confermandosi come un centro nevralgico della vita culturale cittadina.