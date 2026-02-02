Capo Plaza, figura di spicco nel panorama rap italiano, ha annunciato la pubblicazione del suo nuovo EP, intitolato "4U", in uscita il 13 febbraio. Questo progetto segna un ritorno discografico dopo l'apprezzato album precedente e sarà distribuito da Warner Music. L'uscita è stata anticipata dal singolo "Acqua Sporca", disponibile dal 2 febbraio, che evidenzia una nuova direzione artistica per il rapper salernitano. L'artista ha espresso il desiderio di "sperimentare nuove sonorità", definendo "4U" un progetto "molto personale e dedicato a chi mi segue da sempre".

Il nome d'arte di Luca D’Orso, Capo Plaza, si conferma così per una visione musicale in costante evoluzione. L'EP "4U" testimonia questa ricerca, proponendo nuove sfaccettature della sua produzione pur rimanendo fedele alle radici artistiche. Il singolo "Acqua Sporca" affronta temi di autenticità e superamento delle difficoltà, come dichiarato dall'artista: "Voglio raccontare quello che vivo quotidianamente e parlare a chi si sente escluso o incompreso". La scelta della data di pubblicazione, a ridosso di San Valentino, è legata all'intenzione di offrire un "regalo" ai fan, come suggerisce il titolo "4U", che sta per "for you", "per chi mi supporta ogni giorno".

Dettagli sul nuovo EP e anticipazione dal singolo

L'EP "4U" si compone di diverse tracce, concepite per esplorare differenti aspetti della vita di Capo Plaza, alternando sound sperimentali a momenti più intimi. Il singolo "Acqua Sporca" anticipa le sonorità e le tematiche che caratterizzeranno l'intero progetto: autenticità, sacrificio e un forte legame con le proprie origini. La produzione dell'EP si avvale della collaborazione di noti producer italiani, confermando la volontà dell'artista di mantenere uno stile personale, sempre in linea con la contemporaneità musicale.

La data di uscita del 13 febbraio sottolinea ulteriormente l'attenzione dell'artista verso il proprio pubblico, con l'EP concepito come un dono in occasione di San Valentino.

Nei lavori precedenti, Capo Plaza aveva già dimostrato la capacità di creare un forte legame con ascoltatori di diverse generazioni attraverso storie e riflessioni personali; "4U" promette di consolidare questa direzione, come evidenziato dalle sue dichiarazioni.

Capo Plaza nella scena rap italiana: carriera e risultati

Nato a Salerno nel 1998, Luca D’Orso, in arte Capo Plaza, si è affermato sulla scena nazionale in giovane età. Il suo album del 2018, "20", ha ottenuto un notevole successo di pubblico e critica, trainato da singoli che hanno raggiunto milioni di ascolti sulle piattaforme digitali. Nel 2021, con l'album "Plaza", ha consolidato la sua posizione di rilievo nell'hip hop italiano, anche grazie a collaborazioni con artisti di fama internazionale.

Capo Plaza è riconosciuto per uno stile che pone al centro la realtà urbana, la crescita personale e la resilienza, tematiche ricorrenti nei suoi testi. Le sue produzioni riscuotono regolarmente un grande entusiasmo, come testimoniano gli elevati numeri di visualizzazioni e le vendite significative di dischi e biglietti per i concerti. Con "4U", Capo Plaza mira a rafforzare ulteriormente il legame con il suo pubblico, proponendo contenuti inediti e sonorità all'avanguardia. Il suo percorso artistico si inserisce così nelle principali tendenze del rap italiano ed europeo, continuando a rappresentare una voce significativa e autentica del panorama musicale contemporaneo.