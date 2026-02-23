Carlo Conti torna per la quinta volta alla guida del Festival di Sanremo, un’edizione che si configura come un bilancio e una celebrazione della sua storia personale e dell’evento stesso. La kermesse si apre con un cast che unisce prime partecipazioni e ritorni simbolici, supportato da un impianto tecnico all’avanguardia e da un marcato richiamo alla memoria del Festival moderno.

Un cast intergenerazionale e tecnologie d’avanguardia

Tra i trenta Big in gara, dieci artisti calcano per la prima volta il palco dell’Ariston. Tra questi figurano Sayf, Eddie Brock, Bambole di Pezza, Samurai Jay, Maria Antonietta & Colombre, LDA & Aka 7even e Tommaso Paradiso, quest’ultimo con una carriera consolidata ma inedita in veste di concorrente.

Al loro fianco, veterani come Patty Pravo, Raf, Arisa, Levante, Ermal Meta, Fulminacci, Ditonellapiaga, Dargen D’Amico, Elettra Lamborghini, J‑Ax e Marco Masini con Fedez. Un parterre che attraversa tre generazioni, promettendo sorprese e imprevedibilità. Sul piano tecnico, il Festival si rinnova: la trasmissione avverrà in 4K anche sul digitale terrestre e, per la prima volta, l’audio sarà in Dolby Atmos.

Ospiti, co-conduttori e omaggi al passato

Laura Pausini affianca Conti come unica co-conduttrice fissa. Ogni serata vedrà la partecipazione di altri volti noti: Can Yaman e Tiziano Ferro nella prima; Achille Lauro con Pilar Fogliati e Lillo nella seconda; Irina Shayk ed Eros Ramazzotti con Alicia Keys nella terza; Bianca Balti nella quarta.

Per la serata finale, saliranno sul palco Giorgia Cardinaletti, Nino Frassica e Andrea Bocelli. Il Festival rende omaggio alla sua storia con la presenza di Laura Pausini, Eros Ramazzotti e Andrea Bocelli, artisti lanciati da Pippo Baudo, che potrebbe “ricomparire” in forma virtuale per introdurli. Inoltre, Conti ha deciso di conferire premi alla carriera a Caterina Caselli, Mogol e Fausto Leali.

Spazi paralleli e il cuore del Festival

Accanto al palco principale dell’Ariston, il palco Suzuki in piazza Colombo ospiterà artisti del calibro di Pooh, Gaia, The Kolors, Gabbani e Bresh. Contemporaneamente, Max Pezzali animerà il “palco sull’acqua” dalla nave Costa Toscana, rivolgendosi a un pubblico trasversale.

Non mancano le polemiche: il ritiro di Andrea Pucci, le tensioni legate all’Eurovision e le questioni sindacali mantengono alta l’attenzione. Ma il cuore del Festival restano le canzoni, che narrano un’Italia fragile ma resiliente, tra precarietà, amore, ironia, rabbia sociale e speranza. Le serate di cover si preannunciano “travolgenti, incredibili e anche improbabili”, con omaggi a Vanoni, Dalla, Mina, Nannini e performance internazionali, inclusa quella di J‑Ax con Cochi Ponzoni.

In questa edizione, Conti chiude un ciclo: “È il mio ultimo Sanremo, cinque edizioni sono tante”, ha dichiarato, confermando la volontà di chiudere in bellezza. Il Festival 2026 si presenta dunque come un ponte tra passato e futuro, tra celebrazione e innovazione, pronto a coinvolgere un pubblico ampio e variegato.