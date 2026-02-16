Al Carnevale di Venezia 2026, la maschera intitolata "La Corte dell’Elefante Bianco" è stata premiata come la migliore della manifestazione. La cerimonia di premiazione si è svolta in piazza San Marco, dove il gruppo vincitore, composto da partecipanti di diverse nazionalità, ha presentato costumi ispirati alle corti orientali. Questi si sono distinti per la grande ricchezza di dettagli e per un imponente elefante stilizzato, elemento che ha catturato l'attenzione di pubblico e giuria.

La selezione per il premio ha visto la partecipazione di oltre 200 maschere che hanno sfilato nel cuore della città lagunare, confermando la vocazione internazionale dell'evento.

La giuria, composta da esperti e rappresentanti istituzionali, ha valutato le creazioni sulla base di criteri quali originalità, impatto scenico e cura dei materiali. Il gruppo premiato ha saputo distinguersi per la spettacolarità e la coerenza con il tema scelto, celebrando il dialogo tra culture attraverso la creatività dei costumi.

La premiazione in piazza San Marco

La cerimonia di premiazione si è svolta in un clima di festa, con la partecipazione di numerosi spettatori e appassionati. Il gruppo internazionale che ha presentato "La Corte dell’Elefante Bianco" ha ricevuto il riconoscimento tra gli applausi, sottolineando il carattere cosmopolita del Carnevale di Venezia. I costumi, realizzati con tessuti preziosi e ornamenti dorati, hanno rappresentato un omaggio alle tradizioni delle corti dell’Asia meridionale, offrendo uno spettacolo di grande impatto visivo.

La manifestazione ha visto la partecipazione di maschere provenienti da tutto il mondo, a testimonianza della capacità del Carnevale di Venezia di attrarre creativi e appassionati da ogni continente. L'evento si conferma così come uno dei principali appuntamenti internazionali dedicati all’arte del travestimento e alla valorizzazione delle tradizioni culturali.

Storia e tradizione del Carnevale di Venezia

Il Carnevale di Venezia è una delle manifestazioni più antiche e celebri al mondo, con origini che risalgono al Medioevo. Nel corso dei secoli, la festa si è trasformata in un simbolo di apertura e dialogo tra popoli, oltre che in un grande attrattore turistico. La sfilata delle maschere in piazza San Marco rappresenta il momento più atteso della manifestazione, che ogni anno richiama centinaia di migliaia di visitatori.

La tradizione del concorso per la migliore maschera si è consolidata dagli anni Ottanta, coinvolgendo gruppi e singoli nella creazione di costumi spettacolari. Oltre al concorso, il Carnevale offre spettacoli, concerti ed eventi nei palazzi storici, valorizzando il patrimonio artistico e culturale della città. La partecipazione di gruppi internazionali, come quello premiato quest’anno, testimonia la dimensione globale e inclusiva dell’evento veneziano.