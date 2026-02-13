Venezia, 12 febbraio 2026 – Piazza San Marco si è trasformata in un teatro a cielo aperto per la rievocazione del Taglio della Testa del Toro, un’antica cerimonia medievale della Serenissima. L’evento, curato dall’Associazione Compagnia L’Arte dei Mascareri in collaborazione con la Compagnia teatrale Pantakin e con una delegazione della città di Aquileia, ha visto la partecipazione del consigliere delegato alla Tutela delle Tradizioni Giovanni Giusto. Come spiegato dal consigliere, questa rievocazione è un ponte tra la storia della Serenissima e la sua capacità di trasformare il passato in spettacolo.

La rievocazione storica in Piazza San Marco

In prima linea sul palco, la maschera di Pantalone, accompagnata da sua nipote e dalla balia friulana, ha narrato la vicenda storica. La rappresentazione è stata affiancata da una delegazione di Aquileia, vestita con mantelli neri, gorgiere e mascheroni da maiale – a evocare il Patriarca e i suoi dodici feudatari. Il momento culminante è stato il rito simbolico del “sacrificio”, che ha riscosso calorosi applausi dal pubblico. Alla rappresentazione hanno partecipato anche le dodici Marie del Carnevale di Venezia, in un connubio tra arte, cultura e tradizione.

Origini storiche del rito e contesto medievale

La rievocazione trae spunto dal rituale medievale che, secondo le cronache, ebbe origine nel 1162.

In quell’anno il doge Vitale Michiel II sconfisse il patriarca Ulrico di Aquileia e i suoi dodici feudatari ribelli. In ricordo di quel sangue versato, ai successori del patriarca fu imposto come risarcimento annuale l’invio al doge di un toro, dodici pani e dodici maiali. Questi venivano simbolicamente ridicolizzati e sacrificati in Piazza San Marco, culminando nello spettacolare taglio della testa del toro. Il toro simboleggiava il patriarca, mentre i maiali rappresentavano i suoi alleati. Questo rito ha dato origine anche al modo di dire “tagliar la testa al toro”, usato per indicare l’atto di giungere infine a una decisione dopo lunga discussione.

Il Carnevale di Venezia: continuità e spettacolo

La rievocazione rappresenta un tassello significativo della tradizione carnevalesca veneziana, in cui antico e popolare si fondono in rappresentazioni sceniche dal forte impatto. Il Carnevale di Venezia è celebre per i suoi costumi, le maschere e le celebrazioni storiche, con un richiamo al simbolismo che affonda le radici nel Medioevo. Tale connessione tra passato e presente ribadisce la capacità di Venezia di mantenere vive le proprie tradizioni attraverso spettacoli pubblici che coinvolgono cittadini e visitatori.

Il tema di questa edizione del Carnevale, che celebra il gioco come linguaggio universale, trova nell’evento del Taglio della Testa del Toro una perfetta sintonia, unendo arte, comunità, coraggio e memoria collettiva, come sottolineato dallo stesso Giovanni Giusto.

Visivamente evocativa, la manifestazione conferma la valenza storica e culturale di un evento che coniuga teatralità e radici storiche, mantenendo viva l’identità veneziana in uno spazio simbolico quale Piazza San Marco.