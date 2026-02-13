Il 12 febbraio 2026, in occasione del Giovedì Grasso, il Carnevale di Viareggio ha celebrato il suo terzo corso mascherato in notturna. L'evento si è snodato sul lungomare, con inizio nel tardo pomeriggio, animato da nove carri di prima categoria, quattro di seconda, otto mascherate di gruppo e altrettante maschere isolate. La manifestazione si è conclusa con uno spettacolo pirotecnico-musicale.

Prima della sfilata, sono stati affrontati temi di grande attualità: la lotta alla violenza di genere, proposta dalla Casa delle Donne di Viareggio, e un appello universale per la cessazione dei conflitti, con un minuto di silenzio richiesto dal Coordinamento Versilia per la Palestina e dalle associazioni per la Pace.

La giornata ha visto anche la consegna del “Premio Funari, Il Giornalaio dell’anno” in piazza Mazzini a Carlo Freccero, Francesca Pascale e Germano Lanzoni, noto come “Il Milanese Imbruttito”. L'evento è stato seguito da dichiarazioni di sdegno pubblico da parte di Pascale nei confronti dei manifestanti pro Palestina presenti.

In mattinata, presso la Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea, è stato conferito il Burlamacco d’Oro all’artista Fabrizio Ferri, per il suo contributo alla cultura visiva contemporanea. La presenza di una delegazione del Bridgwater Guy Fawkes Carnival del Regno Unito, composta da trenta esponenti, ha evidenziato la dimensione internazionale dell'evento. Parallelamente, la nautica Benetti Yachtmaster ha scelto la città per la ventiseiesima edizione del proprio evento.

È stato inoltre presentato il manifesto ufficiale del Carnevale 2027, opera di Beppe Domenici, destinato alla campagna di comunicazione cittadina e alle gigantografie sul lungomare. La serata si è conclusa con feste rionali e l'annuncio della prima serata del CarnevalDarsena prevista per il giorno seguente.

Il corso mascherato notturno nel programma ufficiale

Il terzo corso mascherato notturno, svoltosi il 12 febbraio 2026 dalle ore diciassette sul lungomare di Viareggio, rientra nel programma ufficiale che prevede sei sfilate tra il primo e il ventuno febbraio: tre in notturna e tre diurne. L'evento è stato arricchito dall'animazione di radio m2o e da uno spettacolo di droni in piazza Mazzini.

La sfilata si è svolta dalle diciassette alle venti.

La scelta della fascia serale esalta l'effetto scenografico dei carri allegorici, alcuni dei quali superano i venti metri d'altezza e sono interamente realizzati in cartapesta nella Cittadella del Carnevale. L'allestimento notturno valorizza il complesso lavoro degli artisti e offre una fruizione spettacolare.

Il Carnevale di Viareggio: storia e contesto culturale

Il Carnevale di Viareggio, con una tradizione che risale al 1873, è oggi uno dei carnevali più rinomati in Italia e in Europa. Nato come forma di protesta popolare, attrae annualmente centinaia di migliaia di spettatori. La manifestazione è celebre per la sfilata di imponenti carri allegorici in cartapesta lungo il lungomare Liberty, che rappresentano figure satiriche e politiche.

Organizzato dalla Fondazione Carnevale di Viareggio, l'evento include un museo e mostre permanenti. L'edizione 2026 si è svolta dal primo al ventuno febbraio, con sei sfilate. Il festival si conferma non solo come momento di spettacolo popolare, ma anche come piattaforma per riflessioni civili, culturali e artistiche, coinvolgendo personalità e istituzioni a livello locale e internazionale.