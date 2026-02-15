Casa Sanremo ha ufficialmente aperto i battenti il 14 febbraio 2026, accogliendo ospiti, addetti ai lavori e stampa nella struttura del Palafiori. L’hospitality principale della kermesse sanremese presenta quest’anno una veste rinnovata, con nuovi allestimenti e spazi dedicati agli eventi della settimana del Festival della Canzone Italiana.

All’inaugurazione erano presenti i principali rappresentanti istituzionali, tra cui il sindaco di Sanremo e l’organizzatore Vincenzo Russolillo, presidente del Consorzio Gruppo Eventi. Il progetto coinvolge numerose realtà, con oltre trenta eventi in programma, spazi espositivi e momenti dedicati alla musica d’autore e alla promozione del territorio ligure.

Il Palafiori, centro dell’ospitalità festivaliera

La scelta del Palafiori come sede di Casa Sanremo valorizza uno degli spazi più noti della città dei fiori. La struttura ospita gli eventi collegati al Festival, creando un collegamento tra tradizione artistica e accoglienza contemporanea. Gli ambienti del Palafiori vengono utilizzati per incontri con gli artisti, presentazioni e attività musicali, offrendo agli ospiti un’esperienza immersiva nella storia e nell’atmosfera di Sanremo.

Casa Sanremo, nelle sue edizioni precedenti, ha rappresentato il punto d’incontro privilegiato per le realtà musicali, istituzionali e mediatiche che ruotano intorno al Festival. L’edizione 2026 vede un ampliamento del programma e degli spazi, con aree dedicate a panel, laboratori creativi, degustazioni e momenti di confronto dedicati alla cultura musicale italiana.

Il ruolo di Casa Sanremo e l’inserimento nel contesto cittadino

Casa Sanremo nasce come progetto collaterale all’interno della settimana festivaliera per favorire l’incontro tra artisti, professionisti e pubblico, offrendo un luogo di dialogo e promozione per la musica italiana. L’organizzazione, affidata a Gruppo Eventi, integra la kermesse con appuntamenti culturali, talk, incontri con autori e showcase che coinvolgono istituzioni locali e nazionali. Questo spirito d’apertura consolida il rapporto tra la città di Sanremo e il Festival, valorizzando la sinergia tra patrimonio storico e innovazione musicale.