Casa Vessicchio è diventata una realtà a Sanremo, configurandosi come uno spazio multifunzionale dedicato alla creatività, alla musica e alle arti applicate. Il progetto, presentato il 5 febbraio 2026, nasce dalla volontà della famiglia e in accordo con i collaboratori del celebre direttore d'orchestra e musicista Beppe Vessicchio, scomparso l'8 novembre 2025. L'iniziativa è stata annunciata durante la settimana del Festival di Sanremo, evento di grande richiamo nazionale e internazionale, alla presenza di rappresentanti del mondo della cultura e dello spettacolo.

Il nuovo spazio, situato nel cuore di Sanremo, si propone di accogliere artisti, creativi, studenti e cittadini interessati a confrontarsi e a produrre cultura a più livelli. Casa Vessicchio ospiterà incontri, laboratori, seminari, concerti e mostre, garantendo una programmazione continua che va oltre il periodo festivaliero. L'obiettivo primario è mantenere vivo il ricordo e l'eredità artistica di Vessicchio, promuovendo al contempo la creatività e l'innovazione in ambito musicale e artistico.

Un laboratorio creativo aperto a pubblico e professionisti

Casa Vessicchio mira a essere uno spazio inclusivo e dinamico. Come sottolineato durante la presentazione, il progetto si rivolge sia ai giovani talenti emergenti sia agli artisti già affermati, con l'intento di favorire la nascita di nuove collaborazioni interdisciplinari.

Le attività previste spaziano dai laboratori formativi alle esposizioni d'arte, dai workshop di scrittura e musica agli spazi di coworking artistico, fino a momenti di incontro tra professionisti e pubblico.

La scelta di Sanremo come sede permanente è legata alla lunga relazione di Vessicchio con la città, centro simbolico per la musica italiana e luogo d'incontro tra culture ed esperienze artistiche diverse. Casa Vessicchio ambisce a diventare un punto di riferimento durante tutto l'anno, promuovendo iniziative dedicate anche alla formazione e al sostegno dei giovani nel settore musicale e creativo.

Sanremo e il legame con la musica: storia e contesto

Sanremo vanta una storia musicale di primaria importanza in Italia, consolidata dal Festival della Canzone Italiana, istituito nel 1951.

La nascita di Casa Vessicchio rappresenta un tassello aggiuntivo nell'offerta culturale della città, che già vanta musei, teatri e numerose iniziative musicali di respiro nazionale. Il festival, che si svolge annualmente presso il Teatro Ariston, ha contribuito significativamente nel corso dei decenni alla crescita culturale ed economica di Sanremo, rendendola una meta privilegiata per artisti, produttori e un vasto pubblico appassionato di musica e spettacolo.

Casa Vessicchio si inserisce quindi in un contesto dinamico e ricco di stimoli, arricchendo la scena artistica sanremese con un'offerta stabile dedicata non solo alla musica, ma anche ad altre discipline creative. L'attenzione verso la formazione, l'inclusione e lo scambio culturale si riflette nella struttura del progetto e nella sua missione, che punta a fare della Casa un laboratorio permanente di idee, incontri e produzioni artistiche multidisciplinari.