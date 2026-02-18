Il Comune di Cervia dedicherà l’intero 2026 a Grazia Deledda, celebrando i cento anni dal conferimento del Nobel per la letteratura alla scrittrice sarda. L’iniziativa, promossa in collaborazione con la Fondazione Grazia Deledda e la Biblioteca Comunale “Maria Goia”, prevede un calendario di eventi culturali con il coinvolgimento di scuole, istituzioni e associazioni del territorio. L’obiettivo è valorizzare la figura della Deledda, che trascorse significativi periodi nella località romagnola, e sottolineare lo storico legame tra la scrittrice e la città.

Le manifestazioni si svolgeranno nel corso dell’intero 2026 e comprenderanno presentazioni di libri, letture pubbliche, mostre documentarie, spettacoli teatrali e momenti di approfondimento sul lascito letterario e umano della Deledda. Tra le iniziative più rilevanti è prevista una mostra documentaria presso la biblioteca comunale, dove saranno esposti manoscritti, lettere e oggetti riconducibili alla permanenza della scrittrice a Cervia. Gli organizzatori sottolineano che “Deledda frequentava assiduamente Cervia durante i soggiorni turistici e la città custodisce numerosi ricordi e testimonianze della sua presenza”. In programma anche incontri con studiosi provenienti da università italiane e sarde, con particolare attenzione alla promozione della letteratura femminile e al dialogo intergenerazionale.

Il legame tra Grazia Deledda e Cervia

Grazia Deledda, vincitrice del Nobel per la letteratura nel 1926, è una delle autrici italiane più tradotte nel mondo. Le sue opere hanno contribuito alla diffusione internazionale della cultura e della lingua italiana. Cervia, città delle saline e del litorale romagnolo, divenne meta di vari soggiorni dell’autrice, che qui trovò ispirazione per alcuni dei suoi scritti. Nel corso degli anni, la presenza di Deledda è stata ricordata con una targa commemorativa e l’intitolazione di vie. Il calendario di eventi del 2026 punta a coinvolgere i cittadini nella riscoperta di questi luoghi deleddiani attraverso itinerari guidati e laboratori didattici.

La biblioteca comunale e la Fondazione Deledda nel progetto celebrativo

La Biblioteca Comunale “Maria Goia” sarà il principale fulcro delle iniziative, con l’allestimento della mostra documentaria e la gestione degli incontri letterari. In collaborazione con la Fondazione Grazia Deledda di Nuoro, saranno valorizzati documenti originali legati alla scrittrice ed evidenziato il patrimonio librario della biblioteca stessa. Tra le attività previste figurano laboratori di scrittura creativa per studenti e adulti, tavole rotonde sulla figura della Deledda e proiezioni di film tratti dalle sue opere. L’intento dichiarato dagli organizzatori è quello di “riattualizzare la portata del messaggio deleddiano e favorire la conoscenza tra le nuove generazioni del suo straordinario percorso umano e letterario”.

Il calendario 2026 rappresenta un’occasione di promozione culturale che conferma la centralità della Deledda nel panorama letterario nazionale ed europeo.