È stata annunciata la 29ª edizione del Cervino CineMountain, il festival del cinema di montagna più alto d’Europa. L’evento si svolgerà dal 25 luglio al primo agosto 2026 a Breuil‑Cervinia e Valtournenche. Le iscrizioni per produttori e filmmaker sono aperte da oggi e rimarranno attive fino al 2 giugno sulla piattaforma FilmFreeway.

Il festival propone, da oltre vent’anni, uno spazio dedicato al meglio della produzione cinematografica internazionale dedicata alla montagna. È diventato un luogo di incontro e confronto tra cinema, alpinismo, scienza, arte e cultura.

Non è solo una vetrina, ma uno spazio di riflessione sulle grandi sfide contemporanee legate alle Terre Alte: dal cambiamento climatico al rapporto tra uomo e ambiente, dalla dimensione dell’esplorazione ai percorsi interiori.

Il festival e il suo contesto alpino

Il Cervino CineMountain è un evento itinerante che ha luogo tra Breuil‑Cervinia e Valtournenche, località alpine della Valle d’Aosta. È riconosciuto come il festival internazionale di film di montagna più alto d’Europa, grazie alla sua altitudine di circa 2000 metri. Dalla sua prima edizione nel 1998, nata come Premio ALP/Cervino, ha ampliato il suo profilo trasformandosi, a partire dal 2007, nel format attuale con proiezioni in concorso, premi e sezioni affini.

Valori storici, premi e prestigio

Il festival è membro dell’International Alliance for Mountain Film (IAMF), una rete che include i maggiori festival mondiali del settore. Assegna il Grand Prix des Festivals – Conseil de la Vallée d’Aoste, noto come l’“Oscar del cinema di montagna”, riservato ai film vincitori selezionati dai festival del circuito IAMF. Nel corso delle precedenti edizioni ha presentato oltre settecento film provenienti da vari festival internazionali.

La formula tipica comprende proiezioni, matinées, incontri tra registi, alpinisti, scienziati e scrittori, nonché eventi dedicati ai giovani e alle famiglie. Offre una combinazione di cinema e riflessione sul tema della montagna e delle sfide dell’ambiente montano.

La manifestazione si è affermata tra i principali punti culturali dell’estate valdostana ed europea, grazie anche al suo impianto paesaggistico unico e all’identità di alta quota.

Scorci storici e identità territoriale

Breuil‑Cervinia e Valtournenche, sedi storiche del festival, sono mete turistiche di rilievo fin dal Novecento. Lo sviluppo degli impianti sciistici, delle infrastrutture e la fondazione della Cervino S.p.A. hanno trasformato l’area da semplice alpeggio a destinazione rinomata per lo sci, il turismo e gli eventi culturali. Da sempre, il festival si inserisce in questo contesto alpino ricco di storia, diventando parte integrante dell’identità culturale locale.

In sintesi, la 29ª edizione del Cervino CineMountain conferma il suo profilo: un festival che unisce cinema, alpinismo, cultura e ambiente, ambientato in un paesaggio alpino che da oltre venticinque anni ospita un dialogo originale tra arte, sfida naturale e riflessione sul mondo contemporaneo.