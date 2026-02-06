Il Cidim, Comitato Nazionale Italiano Musica, organizza una serie di concerti al Cairo nell'ambito del progetto “Giovani talenti musicali italiani nel mondo”. L'iniziativa, realizzata in collaborazione con l’Accademia Musicale Chigiana e la Fondazione Accademia Internazionale Incontri col Maestro, si svolge con il sostegno dell’Istituto Italiano di Cultura del Cairo e mira a valorizzare i giovani interpreti italiani sulla scena internazionale.

Quattro appuntamenti tra gennaio e febbraio 2025

Il programma prevede quattro concerti tra gennaio e febbraio 2025.

Le esibizioni coinvolgeranno diverse formazioni cameristiche, tra cui duo pianistici, duo violino e pianoforte, e il progetto FisHarmonica. Ogni concerto offrirà al pubblico egiziano l'opportunità di ascoltare giovani musicisti italiani selezionati per il loro talento e la loro preparazione.

Collaborazione e promozione culturale

Il progetto si inserisce in un percorso di promozione culturale sostenuto dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, attraverso la rete delle Ambasciate, degli Istituti Italiani di Cultura e dei Consolati Generali. L’obiettivo è rafforzare il legame tra Italia ed Egitto attraverso la musica, offrendo occasioni di scambio e crescita per i giovani artisti.

Le iniziative del Cidim rappresentano un importante ponte culturale tra i due Paesi, confermando l’impegno nella diffusione della musica italiana nel mondo e nella valorizzazione delle nuove generazioni di musicisti.