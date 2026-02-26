Mentre Sanremo catalizza l’attenzione nazionale, la distribuzione cinematografica italiana propone un’offerta diversificata, pensata per un pubblico meno incline al nazional‑popolare. Le uscite spaziano tra generi come horror, animazione, biografico e drammatico, valorizzando sia produzioni italiane indipendenti sia film internazionali di richiamo.

Già da lunedì sono disponibili due titoli indipendenti italiani a sfondo horror e psicologico: Lo Scuru di Giuseppe William Lombardo, con Fabrizio Ferracani e Fabrizio Falco, distribuito da Academy Two; e Angelus Tenebrarum di Dario Germani.

Da domani, la programmazione si arricchisce ulteriormente. Tra le novità di rilievo spicca Scream 7 di Kevin Williamson, che segna il ritorno della storica protagonista Neve Campbell nel ruolo di Sidney Prescott, ora madre. Un nuovo assassino, sotto la maschera di Ghostface, minaccia la tranquillità della cittadina in cui la protagonista ha cercato di rifarsi una vita.

Seguono altre proposte: Chopin. Notturno a Parigi di Michal Kwiecinski, che esplora la vita del celebre compositore nell’Ottocento parigino; Il suono di una caduta di Mascha Schilinski, ambientato in una remota fattoria tedesca, dove le vite di quattro donne si intrecciano in un’allucinazione collettiva; Midas Man di Joe Stephenson, biografia romanzata di Brian Epstein, produttore che scoprì i Beatles; Miroirs N.3 di Christian Petzold, un’intensa storia di dolore e solitudine; Per un po’ di Simone Valentini, che narra la difficile convivenza tra un quarantenne e un diciottenne affidatario; Tienimi presente di Alberto Palmiero, ritratto di passione artistica in provincia; l’anime giapponese The Dangers in My Heart di Hiroaki Akagi; e il docufilm italiano Dom di Massimiliano Battistella, che racconta la storia di Mirela Hodo, rifugiata durante l’assedio di Sarajevo, presentato in anteprima alle Giornate degli Autori della Mostra di Venezia.

Un panorama cinematografico plurale durante Sanremo

Questa programmazione conferma una strategia distributiva mirata a offrire al pubblico un ampio spettro di stili, generi e sensibilità, in un periodo tradizionalmente dominato dalla televisione. La selezione include titoli di forte impatto visivo (Lo Scuru, Angelus Tenebrarum), biografie musicali e riflessioni emotive (Midas Man, Chopin. Notturno a Parigi), storie intime (Il suono di una caduta, Tienimi presente), saghe consolidate (Scream 7), animazione e documentari d’impronta personale (The Dangers in My Heart, Dom).

Contestualizzazione e approfondimenti

Scream 7 debutta nelle sale italiane, con una durata di 114 minuti, la regia di Kevin Williamson e la distribuzione di Eagle Pictures.

Oltre alla conferma della protagonista Neve Campbell, si segnala il ritorno del compositore Marco Beltrami, già autore delle musiche dei primi quattro film della saga.

La varietà della proposta riflette un interesse crescente verso il cinema d’autore, titoli di impegno sociale, sperimentali, biografie e documentari che esplorano esperienze umane profonde. La selezione tiene conto di gusti diversi, mirando a raggiungere segmenti di pubblico tradizionalmente meno coinvolti dal circuito popolare.

La presenza contemporanea di produzioni italiane indipendenti e film internazionali di richiamo dimostra una volontà di equilibrio tra la promozione del cinema locale e l’offerta di titoli capaci di attrarre un’audience più ampia.