È venuto a mancare il 15 febbraio 2026, all'età di 52 anni, Federico Frusciante, critico cinematografico e volto noto del web. La notizia della sua scomparsa è stata comunicata attraverso i suoi profili social ufficiali, con un messaggio che esprime profondo dolore. La salma sarà esposta nella camera mortuaria del Cimitero dei Lupi di Livorno dalle ore 15 di lunedì 16 febbraio fino a martedì 17 febbraio alle ore 12.

Un punto di riferimento per gli appassionati di cinema

Frusciante si era affermato come una figura di riferimento online grazie alle sue recensioni cinematografiche e musicali, pubblicate su YouTube e sui social media.

Il suo stile, caratterizzato da un approccio diretto e coinvolgente, gli aveva permesso di spaziare con disinvoltura dal cinema indipendente alle nicchie più di culto, guadagnandosi un vasto apprezzamento tra gli utenti.

Il cordoglio della community e il ricordo della sua attività

La sua scomparsa ha suscitato un'ondata di profondo cordoglio tra i suoi fan, che hanno manifestato affetto e gratitudine sui social network. Frusciante era conosciuto anche per aver gestito una storica videoteca a Livorno, un luogo che era diventato un vero e proprio punto di incontro per cinefili e appassionati. Il suo modo di approcciarsi al cinema, autentico e animato da una profonda passione, lo aveva reso una voce unica nel panorama della critica online.

Chi era Federico Frusciante

Federico Frusciante era un critico cinematografico e youtuber italiano, apprezzato per le sue recensioni appassionate e spesso ironiche. La sua attività era legata alla gestione di una videoteca a Livorno e alla sua solida presenza online, che lo aveva consacrato come un punto di riferimento per chi cercava un approccio al cinema diverso dalle recensioni convenzionali.