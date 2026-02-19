Dal 25 febbraio all'8 marzo 2026, Seoul ospita una rassegna dedicata al cinema italiano. L'iniziativa, che si svolge presso il Seoul Art Cinema, propone un'ampia selezione di opere, spaziando dalle produzioni contemporanee ai classici del patrimonio cinematografico nazionale. L'organizzazione è curata dall'Istituto Italiano di Cultura di Seoul.

La manifestazione prevede la proiezione di diversi film, scelti per offrire una panoramica rappresentativa delle più significative tendenze del cinema italiano. Il programma include sia opere di autori affermati che produzioni emergenti, con un focus particolare sulle pellicole recenti e sulle opere storiche che hanno contribuito a definire la tradizione cinematografica del paese.

Una scelta di titoli tra innovazione e tradizione

I film selezionati coprono vari generi e periodi storici, offrendo agli spettatori coreani l'opportunità di esplorare sia la nuova produzione che i cult intramontabili della cinematografia italiana. L'obiettivo della rassegna è avvicinare un pubblico internazionale alle evoluzioni narrative, stilistiche e tematiche del cinema italiano degli ultimi decenni, senza trascurare gli autori che hanno reso celebre il nostro cinema nel mondo.

Il Seoul Art Cinema, noto per la sua programmazione incentrata sul cinema d'autore e sulle rassegne internazionali, si conferma una sede ideale per questa iniziativa. La collaborazione con l'Istituto Italiano di Cultura di Seoul mira a promuovere la conoscenza reciproca tra le due cinematografie, attraverso scambi e future iniziative congiunte.

Il Seoul Art Cinema e la collaborazione con l'Italia

Il Seoul Art Cinema rappresenta uno dei principali spazi dedicati alla promozione del cinema d'autore in Corea del Sud. La sua sala ospita regolarmente rassegne monografiche e retrospettive dedicate ai principali paesi produttori di cinema. Grazie a sale di proiezione all'avanguardia e a un programma ciclico di festival, il Seoul Art Cinema è un punto di riferimento per cinefili e studiosi nella capitale coreana.

L'Istituto Italiano di Cultura di Seoul, parte della rete del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, promuove attivamente la cultura italiana in Corea attraverso iniziative legate a cinema, arti visive, letteratura e musica.

Questa rassegna cinematografica si configura come uno degli appuntamenti più importanti del calendario annuale, volto a rafforzare la visibilità della produzione contemporanea italiana e a consolidare le relazioni culturali tra Italia e Corea del Sud.