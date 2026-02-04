Il progetto #SiamoAiTitoliDiCoda, promosso dal Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani (SNGCI), ha annunciato la sua adesione all’Unione Sindacale di Base (USB). Quest’ultima ha recentemente istituito una sezione dedicata specificamente al settore del cinema e dell’audiovisivo. Tale adesione segna un passo importante per rafforzare la tutela dei lavoratori del comparto, coinvolgendo figure professionali quali giornalisti, critici, operatori e curatori, tutti impegnati nella promozione culturale e nell’informazione nell’ambito cinematografico.

L’iniziativa #SiamoAiTitoliDiCoda è nata con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sulle condizioni lavorative nel settore del cinema, ponendo l’accento sulla precarietà e sulla carenza di tutele per molte delle figure professionali operanti. L’adesione all’USB sottolinea l’importanza di riconoscere i diritti di coloro che, pur operando spesso dietro le quinte, svolgono un ruolo fondamentale nel mantenimento della cultura cinematografica nazionale. Tra queste figure rientrano autori, organizzatori di festival, critici e curatori, il cui operato contribuisce attivamente alla diffusione del patrimonio audiovisivo italiano.

Obiettivi della nuova sezione USB Cinema e Audiovisivo

La sezione USB Cinema e Audiovisivo si propone come un punto di riferimento sindacale strutturato, destinato a operare in un settore frequentemente segnato da precarietà e da una limitata rappresentanza.

L’adesione di #SiamoAiTitoliDiCoda risponde alla diffusa esigenza, manifestata dagli operatori del settore, di ottenere una tutela maggiore e di instaurare un confronto costruttivo con le istituzioni e le realtà produttive. L’iniziativa mira a dare voce a tutti coloro che, attraverso il proprio lavoro nel settore audiovisivo, contribuiscono quotidianamente alla vita culturale del Paese, affermando che la difesa dei diritti è una priorità non più procrastinabile.

Il comparto coinvolge una vasta gamma di professionisti, dai giornalisti ai freelance, dagli organizzatori di eventi ai comunicatori culturali, spesso esclusi dai contratti collettivi nazionali o da forme di tutela regolate. La nascita di una sezione sindacale specifica rappresenta, pertanto, una novità di rilievo, volta a rendere più efficace il dialogo tra lavoratori e istituzioni, con l’obiettivo ultimo di migliorare le condizioni generali del settore.

Ruolo del SNGCI e dell'USB nel panorama culturale

Il Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani (SNGCI), attivo dal 1946, rappresenta una delle principali voci del giornalismo cinematografico nazionale e organizza i prestigiosi Nastri d’Argento. Nel corso della sua storia, il SNGCI ha promosso numerose iniziative a tutela del lavoro giornalistico e critico nel cinema italiano.

L’Unione Sindacale di Base (USB), fondata nel 2010, si distingue come una delle organizzazioni sindacali più attive nella difesa dei diritti dei lavoratori in Italia, con una particolare attenzione verso le categorie meno rappresentate. L’istituzione della sezione dedicata al cinema e all’audiovisivo si inserisce in una lunga tradizione di mobilitazione per il riconoscimento dei diritti e delle specificità delle professioni culturali.

La partecipazione di #SiamoAiTitoliDiCoda conferma il crescente interesse verso una protezione unitaria e strutturata dei lavoratori dell’informazione e della promozione culturale nel contesto audiovisivo contemporaneo.