Una carriera nata da un'urgenza di raccontare e dare sfogo alle proprie emozioni, ma soprattutto ad una passione: quella per la musica. Clara Moroni si è fatta strada nel panorama musicale, ispirata dal punk dei Sex Pistols, arrivando ai palchi condivisi con Vasco Rossi, passando per Londra, gli Stati Uniti e una ricerca sonora mai confinata in un’unica etichetta. Il suo è sempre stato un percorso guidato dall’istinto.

Con Grazie, primo singolo di un album già pronto, l'artista torna a raccontarsi senza filtri, attraversando temi complessi come l’identità, il malessere interiore e la gratitudine verso sé stessi.

Clara Moroni ripercorre la genesi del suo percorso fino a Grazie: 'Un'etichetta la sentirei stretta'

In questa intervista a Blasting News, Clara Moroni ripercorre il filo rosso della sua storia artistica, il rapporto con la libertà creativa, il lavoro in studio con il suo produttore, Fabrizio Simoncioni, e lo sguardo aperto su ciò che verrà, senza strategie forzate né compromessi.

Hai iniziato giovanissima, passando dal punk milanese a Londra e poi a collaborazioni fondamentali della musica italiana. C’è una scelta del tuo passato che oggi riconosci come decisiva per diventare l’artista che sei?

Non è stata una scelta voluta. Io già avevo una spiccata tendenza e propensione per la musica, ma quando ho ascoltato per la prima volta i Sex Pistols, mi ha veramente “devastato” e da lì ho dovuto iniziare a fare musica.

Tra band, esibizioni e tutto ciò che c’è stato.

Oggi, guardando la tua carriera e il percorso fatto: qual è il filo rosso che ha unito ogni capitolo della tua storia?

Io penso che forse la musica mi ha scelto per poterla rappresentare, in tantissimi aspetti, generi, momenti storici. Quindi, il filo conduttore è proprio l’aver sempre fatto musica, aver vissuto di questa passione.

Hai attraversato mondi musicali molto diversi. Qual è il suono che senti più tuo adesso, quello che non senti il bisogno di spiegare a nessuno?

A me piace tutta la musica. Ho avuto tantissimi innamoramenti musicali e in più per il mio carattere io non riesco a fermarmi su una cosa per troppo tempo. Quindi, sicuramente, se vogliamo parlare a grandi linee, il contenitore rock è quello che più mi contiene.

Dal punk al rock elettronico, all’elettronica vera e propria: tutto quello che è rock, non solamente chitarra elettrica. Però mi sono piaciuti anche la musica classica, il jazz, mi piace tantissimo il funky. Ricordo quando vivevo in America, i primi anni d'oro del rap americano. Un’etichetta la sentirei stretta. Ma se devo riconoscermi sceglierei sicuramente tutte le sfaccettature del rock.

Parlando del tuo ultimo singolo, Grazie: nasce da un’intuizione improvvisa. Quanto contano oggi, nel tuo modo di scrivere, questi momenti di fulmine rispetto alla costruzione lenta e razionale di una canzone?

Beh, io funziono proprio così, infatti non ho mai fatto tanti dischi (ride). Non sono una che si mette a fare musica solo ed esclusivamente per lavoro.

Il mio processo creativo è completamente spontaneo, quasi di origine vulcanica. Dentro di me, senza saperlo, elaboro delle cose che poi ad un certo punto esplodono. È sempre stato così: mi viene da scrivere quando ho qualcosa da scrivere, quando mi sento ispirata. Inoltre, non avendo mai creato dei prodotti da mainstream, la faccio solo quando ho vissuto abbastanza, quando mi sono entrate dentro nuove tendenze, nuove personalità, nuove idee.

Nel brano affiora un amore ideale che si rivela illusorio. Nella tua carriera c’è stato un momento in cui qualcosa che sembrava “perfetto” ha chiesto di essere lasciato andare?

Sì, è successo. Anche se la canzone non ha un significato lineare, ossia ha vari significati.

Nel mio singolo dico grazie a un'entità che potrebbe essere un uomo o una donna, ma anche un'entità universale. Ma durante gli incisi emerge proprio il fatto che c'è un malessere psicologico che si trasforma anche in malessere fisico, come se fossero dei flash anticipatori. Ma solo alla fine si capisce che questa entità non esiste, che gli direi grazie solo se esistesse. È un discorso ampio e complesso, c'è di mezzo

anche la religione, un po’ di tutto. Ma ciò che emerge è che questi grazie sono rivolti proprio a me, perché sono io quella che si è nutrita, che ha mostrato le qualità positive. Con questa canzone voglio ringraziare me stessa e la mia vita per quello che mi sono data. So che è un pensiero abbastanza contorto, ma non riuscirei a dirlo in altre parole.

Dalle band al ritorno come solista: 'L'esperienza sul palco è comunque intima, da sola o in compagnia'

Dopo anni di collaborazioni importanti, hai scelto di proseguire un cammino sempre più personale. Oggi, cosa significa per te il concetto di libertà quando entri in studio o sali su un palco?

Io nasco come cantante solista, quindi sento tutto ciò come una cosa normale. Ho collaborato tanti anni con Vasco Rossi: è stata un’esperienza bellissima. Un’esperienza che mi ha fatto vivere dei momenti che probabilmente non avrei mai potuto vivere senza di lui, come cantare davanti a 80.000 spettatori a San Siro, ma anche molto altro. Ma nonostante tutto, l'esperienza sul palco è sempre comunque tua, intima.

Che tu sia da sola o in compagnia. Per cui per me non c'è differenza.

Da quando sei tornata dopo la lunga pausa del Covid al tuo fianco c’è Fabrizio Simoncioni, con una carriera pluripremiata e un gran portfolio di artisti. Qual è la parte che preferisci di questa collaborazione?

Innanzitutto, io e Simoncioni abbiamo le stesse radici musicali. Secondariamente, abbiamo la stessa cultura musicale: lavoriamo in studio allo stesso modo.

Avendo vissuto e lavorato entrambi negli Stati Uniti, abbiamo un modo di collaborare molto sano. Lavorare con un produttore importante, pluripremiato, che è stato candidato a Grammy

Awards, che ha fatto i dischi, per un artista può essere problematico, perché si potrebbe perdere di vista il significato della parola produttore.

Mentre invece Simoncioni sa perfettamente cosa vuol dire essere un produttore, rispettare l'artista e mettersi al suo servizio. Quindi per me è una lezione di enorme professionalità, cosa rara qui in Italia. Siccome ero arrivata già in studio con una pre-produzione già quasi finita, insieme a lui non abbiamo fatto altro che migliorare ancora di più il progetto. Tutte le decisioni in studio, le mie e le sue proposte, sono state prese di comune accordo, perché eravamo proprio in sintonia.

Mi sono sempre sentita molto rispettata come artista e soprattutto apprezzata. Credo che sia stata l'esperienza in studio con uno tra i più grandi professionisti che si possono trovare qua in Italia in questo momento.

Se Grazie fosse solo la prima parola di un nuovo capitolo, che tipo di storia immagini per il futuro?

Grazie è il primo singolo di un album che è già finito. Avrei dovuto pubblicare questo singolo molto tempo fa, ma per motivi personali non ho potuto. Ma non volevo aspettare che arrivasse il “lockdown sanremese” e quindi ho deciso di pubblicarlo. E poi, in sincerità l’opinione secondo cui non si riesce prima o durante Sanremo, è una mentalità vecchia. Comunque io come punk me ne frego (ride). Avevo bisogno di pubblicare questo singolo. Adesso dopo il periodo sanremese, deciderò se pubblicare un secondo singolo oppure addirittura già l'album, ma non lo so ancora. Chissà, vedremo!