Luisa Merloni, attrice e sceneggiatrice, ha dato alle stampe "Piccolo manuale di comicità femminista. Da Carlotta Clerici a Hannah Gadsby, quali donne fanno ridere e perché". Il saggio raccoglie storie e riflessioni sulla comicità prodotta dalle donne, edito da Tlon. Il volume propone un percorso tra autrici e performer che, con il loro lavoro, hanno contribuito a modificare il panorama dell'umorismo, spesso improntato a stereotipi e pregiudizi di genere.

Nel libro, Merloni analizza esempi che spaziano dal teatro alla stand up comedy, dagli sketch alle riflessioni letterarie, soffermandosi su figure chiave come Tina Fey, Lucia Poli, Hannah Gadsby e Carlotta Clerici.

Secondo l'autrice, la comicità può configurarsi come "una vera rivoluzione silenziosa e contagiosa, in grado di ribaltare le regole del gioco e restituire la parola alle donne". Il volume si presenta come un vademecum culturale-sociale e uno spazio di analisi del ruolo trasformativo dell'ironia nel discorso collettivo sul femminismo.

La comicità femminista come strumento di emancipazione

Il saggio di Merloni si articola attraverso storie, battute e prospettive di donne che hanno trasformato la risata in una manifestazione politica e personale. L'autrice evidenzia come ogni generazione abbia affrontato cliché e ostacoli attraverso l'humor, sfatando il luogo comune secondo cui "le donne non fanno ridere".

Il testo cita in particolare la stand up di Hannah Gadsby, il teatro di Lucia Poli e la scrittura di Carlotta Clerici, guardando anche ai modelli americani di Tina Fey e Amy Poehler. Queste esperienze sono analizzate come azioni concrete per la conquista di spazi e la messa in discussione degli stereotipi di genere nei media e nell'immaginario collettivo.

"La comicità femminista – scrive Merloni – è anche un modo per indicare, senza giudizi né vittimismi, le storture della società, rielaborando i conflitti con intelligenza e leggerezza." Il libro alterna riferimenti a casi celebri internazionali e narrazioni italiane, sottolineando l'importanza della parola e dell'autodeterminazione per il cambiamento sociale.

Luisa Merloni: autrice tra teatro, scrittura e attivismo culturale

Luisa Merloni si è distinta negli anni come attrice, autrice teatrale e sceneggiatrice, impegnata in particolare nella valorizzazione dei diritti e della creatività femminili. Nel suo nuovo libro, offre anche uno sguardo personale sulla propria esperienza nei contesti artistici, evidenziando come la comicità sia spesso uno strumento di riscatto e autodifesa. Merloni ha collaborato con attori e attrici di rilievo sulla scena nazionale, e il suo lavoro è stato presentato in numerosi teatri e festival. Il "Piccolo manuale di comicità femminista" si inserisce nel solco di una produzione recente che vede sempre più donne protagoniste della riflessione culturale italiana ed europea.

La pubblicazione si rivolge a un pubblico ampio, non solo femminile, e mira a fornire strumenti critici per riconoscere e valorizzare la presenza delle donne nel campo, spesso sottovalutato, della comicità. Il book tour toccherà diverse città italiane, con incontri e presentazioni dove autrice e artiste dialogheranno con il pubblico su tematiche di genere e comicità.