Il cinema di Park Chan‑wook rappresenta un punto di riferimento nel panorama internazionale, con una filmografia che vanta numerosi riconoscimenti, in particolare al Festival di Cannes. La sua carriera è costellata di successi che hanno lasciato un'impronta indelebile nella storia del cinema contemporaneo, grazie a una narrazione intensa e a una forte impronta stilistica.

Il legame tra il regista sudcoreano e la Croisette è consolidato da anni. L'esordio con un successo di critica fu con "Old Boy", vincitore del Grand Prix della giuria nel 2004.

Successivamente, altri suoi lavori hanno calcato il palco del festival, ottenendo importanti premi: "Thirst" (Premio della Giuria nel 2009), "The Handmaiden" (presentato nel 2016) e "Decision to Leave", che gli valse il premio per il Miglior Regista nel 2022. Questi traguardi hanno ulteriormente rafforzato la sua fama globale e il prestigio del cinema coreano.

Un autore tra i più influenti del cinema contemporaneo

Nato a Seul nel 1963, Park Chan‑wook ha intrapreso il percorso cinematografico dopo un'esperienza come critico. La sua opera più celebre, la "trilogia della vendetta" (comprendente "Mr. Vendetta", "Old Boy" e "Lady Vendetta"), è universalmente riconosciuta come una delle vette del cinema asiatico recente.

Il trionfo di "Old Boy" a Cannes nel 2004 fu un momento epocale, tanto da spingere Quentin Tarantino a dichiarare che quello era "il film che avrei voluto fare io". Il successo proseguì con "Thirst", un film di vampiri dalla forte carica trasgressiva, premiato nel 2009, e con "Decision to Leave", un thriller dalla trama raffinata e dalle sfumature sentimentali, che gli valse il Prix de la mise en scène nel 2022.

Stile e impatto culturale

La cifra stilistica di Park Chan‑wook si caratterizza per una viscerale intensità, un'eleganza che sfiora il barocco, una costante tensione morale e una spiccata propensione alla sperimentazione formale. Questi elementi distintivi hanno contribuito a ridefinire la percezione del cinema asiatico a livello mondiale.

Il suo impatto culturale è innegabile, avendo aperto la strada a una maggiore visibilità internazionale per il cinema sudcoreano e fungendo da fonte d'ispirazione per nuove generazioni di cineasti e spettatori.