Il Teatro Comunale di Bologna ha svelato il cartellone della sua stagione di danza 2026, un programma che si distingue per la presenza di grandi nomi della scena internazionale e per l'ambizione di coniugare tradizione e innovazione. La programmazione si articolerà tra la Nuova Sala e la Sala Bibiena, confermando l'impegno del teatro nell'offrire una proposta coreutica ampia e aperta a diversi linguaggi.

L'apertura della stagione è affidata a "Beauséjour" di Mourad Merzouki, in scena il 6 e 7 marzo 2026. A seguire, due appuntamenti con Roberto Bolle e i suoi 'Friends', previsti per il 10 e 11 marzo.

Il cartellone proseguirà con altri spettacoli e compagnie di rilievo, in un percorso che mira a coinvolgere pubblici differenti e a valorizzare la pluralità delle espressioni coreutiche contemporanee.

Il cartellone della stagione e i protagonisti

La stagione di danza 2026 al Teatro Comunale di Bologna si caratterizza per la presenza di artisti di fama internazionale. Roberto Bolle, étoile di rilievo mondiale, sarà protagonista di due serate insieme ad altri interpreti affermati, confermando la sua presenza costante nei principali teatri italiani. La partecipazione di Bolle rappresenta un punto di riferimento per il pubblico del balletto e si inserisce nella strategia del teatro di coinvolgere spettatori di diverse generazioni e culture coreutiche.

Mourad Merzouki, tra i maggiori innovatori della scena coreografica europea, aprirà la stagione con "Beauséjour", spettacolo che riflette la sua ricerca tra danza urbana e linguaggi contemporanei. Il cartellone proseguirà con altri appuntamenti che saranno annunciati nel corso della stagione, mantenendo alta l’attenzione verso la contaminazione tra generi e la valorizzazione delle nuove tendenze della danza.

Storia e ruolo culturale del Teatro Comunale di Bologna

Il Teatro Comunale di Bologna, inaugurato nel 1763, è una delle principali istituzioni teatrali italiane. Situato nel centro storico della città, è noto per la programmazione operistica e sinfonica, ma negli ultimi anni ha dato crescente spazio alla danza, con particolare attenzione alle nuove forme coreutiche e all’incontro di linguaggi diversi.

La Nuova Sala e la Sala Bibiena, che ospiteranno gli appuntamenti della stagione di danza 2026, sono simbolo dell’impegno nell’ampliamento della proposta culturale e dell’accoglienza di un pubblico sempre più vario.

La scelta di combinare danza classica e nuove tendenze riflette la vocazione del teatro a promuovere pluralismo stilistico e contaminazione, seguendo una tendenza già visibile nei principali teatri europei. Il Teatro Comunale conferma così il proprio ruolo di motore culturale a Bologna e punto di riferimento per la scena nazionale, intrecciando tradizione, innovazione e apertura verso le istanze culturali contemporanee.