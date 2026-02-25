Barletta celebra i 180 anni dalla nascita del pittore Giuseppe De Nittis con un ricco programma di iniziative culturali che si estenderà fino a febbraio 2027. L'anniversario è scandito da un logo ideato per l'occasione, ispirato al concetto di “infinito” e al numero zero, con l'intento di evocare “l’immensità dell’opera” del maestro. L'evento inaugurale prevede un annullo filatelico speciale e la trasformazione della pinacoteca cittadina in «Museo Pinacoteca Giuseppe De Nittis».

Un anniversario costruito tra città simbolo

L'assessore alla Cultura di Barletta, Oronzo Cilli, ha evidenziato come “un anno di eventi inizia proprio oggi con l’annullo filatelico ma anche con un programma di appuntamenti a Roma e Parigi”.

Le celebrazioni prenderanno il via a Parigi già a gennaio con uno spettacolo teatrale, seguito da una mostra dedicata. Roma ospiterà l'evento conclusivo, con una grande esposizione che segnerà la chiusura delle manifestazioni. Il logo commemorativo, frutto della creatività degli studenti del liceo artistico di Barletta intitolato a Léontine e Giuseppe De Nittis, è accompagnato da una cartolina, anch'essa realizzata dagli studenti, per annunciare ufficialmente le manifestazioni in programma.

Il contesto storico e artistico di De Nittis

Il calendario culturale è stato concepito per svilupparsi tra le città che hanno maggiormente segnato la vita e la fortuna artistica di De Nittis: Barletta, sua città natale; Parigi, dove il pittore raggiunse l'apice della sua carriera e intrattenne rapporti con l'élite culturale dell'epoca; e Roma, che accoglierà l'evento conclusivo dell'anniversario.

Le iniziative spazieranno da eventi teatrali a importanti opere espositive, con una rilevanza simbolica e geografica che riflette fedelmente il percorso artistico e umano dell'artista.

Giuseppe De Nittis (Barletta, 25 febbraio 1846 – Saint-Germain-en-Laye, 1884) si trasferì a Parigi, dove partecipò alla prima mostra degli impressionisti su invito di Degas, ottenendo fama e importanti committenze. Pittore dallo stile raffinato, seppe coniugare la luce mediterranea con le atmosfere mondane parigine, interpretando l'impressionismo con uno sguardo profondamente personale. La mostra milanese “De Nittis. Pittore della vita moderna” a Palazzo Reale ha recentemente proposto novanta opere, concentrandosi proprio sugli anni parigini dell'artista.

Oggi, De Nittis è riconosciuto come una figura chiave dell'Ottocento internazionale, oggetto di un rinnovato interesse culturale.

Tra le esposizioni di particolare rilievo: da maggio a ottobre, nella sede comunale di Palazzo Della Marra a Barletta, sarà esposto il dipinto olio su tela “Eruzione del Vesuvio”. Quest'opera vanta una storia unica, essendo stata recuperata dai Monuments Men, l'unità civile di accademici che, tra il 1943 e il 1945, salvò circa cinque milioni di opere d'arte durante la Seconda guerra mondiale. A marzo, nella pinacoteca rinnovata, verrà allestita una sezione dedicata agli “amici di Casa De Nittis”, luogo d'incontro per artisti, scrittori, musicisti e intellettuali. Sarà inoltre esposta una foto originale carte de visite di Jean Claude Monet, risalente a quando aveva ventitré anni, sul retro autografata con luogo e data.

La scelta di esporre il dipinto “Eruzione del Vesuvio” e la foto di Monet sottolinea il dialogo tra De Nittis e il contesto artistico europeo della sua epoca, rafforzando il legame tra la sua storia personale, la sua produzione artistica e la memoria collettiva.