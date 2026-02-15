Il documentario “One in a million” segue per un decennio la vita di Israa, una migrante siriana, dall’età di 11 fino ai 21 anni, coprendo il periodo tra il 2015 e il 2025. Il film, una non-fiction diretta da Itab Azzam e Jack MacInnes e distribuito da Bbc Storyville e Pbs Distribution, ha ottenuto due importanti riconoscimenti al Sundance Film Festival: il premio per la miglior regia e il premio del pubblico nella sezione World Cinema Documentary.

La protagonista, Israa, esprime un legame profondo con la sua terra d’origine, affermando: “Ogni volta che vedo il sangue mi ricordo della Siria”.

La narrazione prende avvio nel 2015, quando i registi incontrano Israa in Turchia. All’epoca, era una bambina vivace e piena di energia, che lavorava con il padre in un mercato, vendendo sigarette. Insieme alla sua famiglia, intraprende un lungo e arduo viaggio, che include spostamenti significativi a piedi, attraverso otto Paesi, con l’obiettivo di raggiungere la Germania. Itab Azzam ha spiegato la genesi del progetto: “Abbiamo viaggiato con loro mentre attraversavano otto Paesi per raggiungere la sicurezza in Germania… Speravamo profondamente che Israa trovasse una vita migliore. Ma sapevamo che solo il tempo avrebbe potuto dirlo, anche per questo abbiamo girato il film nell’arco di 10 anni”.

Una volta giunta in Germania, il documentario ritrae Israa mentre si ambienta con entusiasmo a scuola. Questo percorso di integrazione è condiviso dalla madre, Nisreen, che, dopo un matrimonio combinato e anni vissuti in gran parte in isolamento, sperimenta un nuovo senso di libertà: “Voglio aprire i miei occhi e quelli dei miei figli”. Il padre, Tarek, pur mostrando inizialmente curiosità verso la nuova realtà, mantiene un rigido sistema di regole tradizionali che sfociano in episodi di violenza, segnando una profonda frattura all’interno della famiglia. Parallelamente, Israa riscopre la propria fede religiosa e riprende a indossare l’hijab, un percorso facilitato dall’incontro con Mohammed, che le permette di ritrovare “il senso profondo dell’Islamismo”.

Un diario cinematografico sul lungo esodo

“One in a million” eleva l’esperienza migratoria a un racconto personale che intreccia le tematiche della guerra, dell’esilio e delle profonde trasformazioni individuali. Il progetto, sviluppato lungo un arco temporale di dieci anni, si inserisce nella consolidata tradizione del cinema documentario che sceglie di accompagnare soggetti reali nel corso della loro vita, mettendo in luce le sfide quotidiane, la straordinaria resilienza e le alterne vicende di coloro che cercano un rifugio. Il fatto che Israa cresca sotto l’occhio della telecamera conferisce una notevole profondità al suo percorso, rendendolo un emblema di una generazione cresciuta in una condizione di sospensione tra conflitto e integrazione.

La regia di Azzam e MacInnes conferisce al film una dimensione intrinsecamente umana e intima. Le immagini catturate documentano il mutamento interiore dei protagonisti, con un focus particolare su Israa, in contesti che si rivelano radicalmente diversi. Il prestigioso riconoscimento ottenuto al Sundance – miglior regia e premio del pubblico – attesta la qualità narrativa del film e la sua capacità di suscitare un forte coinvolgimento sia nella critica sia nel pubblico a livello internazionale.

Contesto del documentario e narrativa migratoria

Il film si colloca in un filone cinematografico più ampio, volto a testimoniare la crisi siriana e le sue profonde ripercussioni umane, attraverso storie di esilio e di incrollabile speranza.

La Siria, teatro di devastanti conflitti e di innumerevoli migrazioni, ha ispirato numerose opere che esplorano la disgregazione familiare e la riorganizzazione degli equilibri affettivi e culturali in contesti di esilio. In particolare, la storia di Israa mette in risalto la complessità dei legami intergenerazionali all’interno delle famiglie siriane in fuga, evidenziando il potenziale scontro tra i valori della tradizione e le aspirazioni verso la libertà individuale.

Il film pone inoltre l’accento sul ruolo della donna migrante, esplorando sia il percorso di emancipazione – come nel caso di Nisreen – sia la riscoperta della fede. In Israa, questa riconnessione con la spiritualità le consente di trovare un nuovo equilibrio identitario attraverso l’hijab e il legame con Mohammed.

In questo modo, “One in a million” offre una prospettiva multilivello – personale, culturale e religiosa – che narra le trasformazioni profonde indotte dal contatto con una nuova società.

In definitiva, il documentario di Azzam e MacInnes si configura come un ritratto sincero e strutturato su più livelli: l’infanzia in Siria, il viaggio verso la salvezza, la crescita in Germania, la frattura familiare, la rivendicazione di una nuova libertà e la riconnessione con le radici religiose. Questi elementi concorrono a rendere la pellicola un documento prezioso per comprendere le traiettorie complesse di coloro che hanno vissuto una migrazione forzata e l’incontro con una nuova cultura.