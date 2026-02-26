In occasione della Giornata internazionale della donna, l’8 marzo 2026, il Cenacolo Vinciano a Milano aderisce all’iniziativa promossa dal Ministero della Cultura, offrendo l’ingresso gratuito alle donne. Questa opportunità si estende anche alla celebre Ultima Cena di Leonardo da Vinci. I biglietti, disponibili online con prenotazione obbligatoria, saranno accessibili a partire dalle 12 del 27 febbraio attraverso i consueti canali di vendita.

Il museo e il contesto dell’iniziativa

Il Cenacolo Vinciano, parte del complesso di Santa Maria delle Grazie, custodisce il famoso affresco dell’Ultima Cena, capolavoro di Leonardo da Vinci realizzato tra il 1484 e il 1498.

L’opera è riconosciuta a livello mondiale per il suo inestimabile valore artistico e per il suo forte richiamo turistico e culturale. In quanto museo afferente alla Direzione regionale Musei Lombardia, il sito promuove periodicamente aperture straordinarie e iniziative volte alla valorizzazione del pubblico femminile e alla promozione culturale.

L’iniziativa del 2026 si inserisce in un più ampio programma che negli anni scorsi ha già coinvolto numerosi musei e luoghi della cultura statali. L’ingresso gratuito per le donne, in concomitanza con l’8 marzo, è stato esteso a musei, parchi archeologici, complessi monumentali e altri siti culturali statali, accompagnato da eventi tematici e aperture speciali in diverse regioni italiane.

Tale misura mira a favorire l’accesso a nuove fasce di pubblico e a celebrare il ruolo delle donne nella conoscenza e fruizione culturale.

Rilevanza del luogo per la Giornata della donna

Il museo del Cenacolo Vinciano comprende l’ambiente del refettorio del convento domenicano di Santa Maria delle Grazie, dove Leonardo dipinse l’Ultima Cena sulla parete nord, mentre sulla parete sud si trova la Crocefissione di Cristo di Donato Montorfano. Il sito promuove regolarmente aperture straordinarie e iniziative divulgative per sensibilizzare il pubblico sull’importanza della conservazione dei beni culturali.

La decisione di offrire l’ingresso gratuito alle donne in questo luogo altamente simbolico riveste un duplice valore: da un lato, promuove l’uguaglianza di genere nel settore culturale; dall’altro, stimola una rinnovata riflessione su una delle opere d’arte più studiate e visitate al mondo.

In un periodo in cui il museo gestisce i flussi di visitatori attraverso prenotazioni controllate, questa iniziativa rappresenta un’importante occasione per coniugare accessibilità, tutela e valorizzazione artistica.