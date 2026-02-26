Il Duo Borghese-Donato, composto dal clarinettista Giovanni Punzi e dal pianista Giuseppe Donato, si esibirà in un concerto ad Ankara. L’evento, promosso dal CIDIM (Comitato Nazionale Italiano Musica), si terrà nella capitale turca e costituisce un’importante occasione per la promozione della musica italiana all’estero. Il concerto si inserisce nel quadro delle iniziative volte a favorire la collaborazione tra istituzioni italiane e realtà culturali internazionali.

Un appuntamento musicale di rilievo internazionale

Il CIDIM da tempo supporta la diffusione della cultura musicale italiana nel mondo, organizzando eventi che vedono protagonisti artisti di notevole talento.

Il Duo Borghese-Donato, già apprezzato per la qualità delle sue interpretazioni, presenterà ad Ankara un repertorio che mira a valorizzare la tradizione classica italiana. Questa iniziativa rientra in un percorso di scambi culturali che rafforzano i legami tra Italia e Turchia, offrendo al pubblico locale l'opportunità di apprezzare esecuzioni di alto livello.

Il ruolo del CIDIM nella promozione della musica italiana

Il CIDIM riveste un ruolo centrale nella promozione di giovani musicisti e nella realizzazione di progetti di portata internazionale. Attraverso concerti come quello in programma ad Ankara, l'organizzazione contribuisce a far conoscere il patrimonio musicale italiano e a sostenere la carriera di interpreti emergenti.

Il Duo Borghese-Donato, beneficiando di queste opportunità, consolida la propria presenza sulla scena musicale internazionale, confermando l'importanza della collaborazione tra enti culturali.

Il concerto ad Ankara si configura, pertanto, come un momento significativo per la valorizzazione della musica italiana e per il dialogo culturale tra i due Paesi.