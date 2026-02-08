Election Day, la nuova commedia satirica diretta da Giorgio Amato, è attualmente in fase di post-produzione. Il film vanta un cast di rilievo che include Angela Finocchiaro, Giorgio Tirabassi e Antonio Gerardi. Le riprese si sono svolte tra Roma e Montegrotto Terme, comune termale in provincia di Padova, che fa da sfondo alle scene esterne.

La trama ruota attorno alla figura della deputata Renata Innocenti, interpretata da Angela Finocchiaro. La sua carriera politica subisce una scossa inaspettata durante la notte elettorale, a causa di un caso mediatico che travolge il suo compagno, un giornalista sportivo.

Tra tensioni personali e un crescente caos pubblico, la protagonista si trova a dover lottare con determinazione per salvaguardare quanto ha faticosamente costruito.

Lo stesso regista, Giorgio Amato, ha spiegato che lo spunto narrativo nasce dall'osservazione delle dinamiche sociali contemporanee, in particolare dalla forte polarizzazione che caratterizza il dibattito su molti temi attuali. Amato ha evidenziato come la vicinanza di una persona cara che assume posizioni radicalmente distanti dal proprio pensiero possa innescare conflitti profondi, dinamiche che ha iniziato a notare in modo più marcato dal periodo del Covid in poi.

Il contesto di realizzazione e il sostegno locale

Le riprese di Election Day si sono concluse nel dicembre 2025, dopo circa tre settimane di lavorazione con una troupe di 44 professionisti.

Le scene esterne sono state realizzate tra le vie e le piazze di Montegrotto Terme, dove la troupe ha riscontrato un grande entusiasmo e partecipazione da parte della popolazione locale. Molte delle comparse sono infatti residenti, tra cui Michela Pivetta, studentessa di recitazione, che ha definito questa esperienza come decisiva nella sua scelta di intraprendere la carriera artistica. Il progetto ha ricevuto un sostegno significativo dal comune di Montegrotto Terme. Il sindaco, Riccardo Mortandello, ha sottolineato come la cinematografia di qualità possa rappresentare un volano di visibilità turistica, valorizzando il ruolo di Montegrotto Terme come principale centro termale d'Europa.

Genere e prologo narrativo

La commedia, caratterizzata da un forte impronta satirica, segue la deputata progressista Renata Innocenti, in lizza per un possibile incarico ministeriale all'Istruzione. La notte elettorale si rivela cruciale, con gli exit poll che la vedono in competizione serrata. La situazione precipita quando il suo compagno, giornalista sportivo, viene travolto da uno scandalo razzista durante una diretta televisiva. Questo evento innesca una rapida escalation di situazioni grottesche e dinamiche familiari che mettono in crisi sia la sfera politica che quella personale di Renata.

Con Election Day, Giorgio Amato prosegue la sua esplorazione del cinema comico, caratterizzato da un tono grottesco e satirico, inserito nel contesto della commedia politica italiana contemporanea.