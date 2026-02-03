Enrico Nigiotti è tra i protagonisti del Festival di Sanremo 2026. Il cantautore partecipa alla kermesse con il brano “Ogni volta che non so volare”, segnando così un nuovo capitolo della sua carriera musicale. La presenza di Nigiotti all’Ariston conferma la sua costante voglia di mettersi in gioco e di rinnovarsi nel panorama della musica italiana.

Oltre all’impegno sanremese, Nigiotti ha annunciato il tour teatrale “Maledetti Innamorati”, che lo vedrà protagonista sui palchi di diversi teatri italiani. Il progetto teatrale rappresenta per l’artista una nuova occasione di incontro con il pubblico e di esplorazione delle sue capacità interpretative, ma non è stato collegato a una preparazione specifica per il Festival di Sanremo.

Il percorso artistico di Enrico Nigiotti tra musica e teatro

Enrico Nigiotti, nato nel 1987, si è fatto conoscere grazie alla partecipazione a talent show come “Amici di Maria De Filippi” e “X Factor”, per poi affermarsi con una serie di album e singoli di successo. Nel corso degli anni, ha collaborato con importanti artisti italiani e ha già calcato il palco di Sanremo in precedenti edizioni, ricevendo apprezzamenti da pubblico e critica.

Negli ultimi tempi, Nigiotti ha manifestato interesse anche per il teatro, considerandolo un ambiente stimolante per la sua crescita artistica. Il tour “Maledetti Innamorati” si inserisce in questo percorso, offrendo nuove opportunità di espressione e di contatto diretto con i fan.

Sanremo 2026: attese e prospettive per l'artista

La partecipazione di Enrico Nigiotti a Sanremo 2026 con “Ogni volta che non so volare” è attesa con curiosità da pubblico e addetti ai lavori. Il Festival rappresenta da sempre un momento importante per la carriera degli artisti italiani, offrendo visibilità e occasioni di confronto. Nigiotti si presenta con la sua consueta sincerità e con la voglia di condividere nuove emozioni attraverso la musica.

Il tour teatrale “Maledetti Innamorati” accompagnerà il percorso artistico di Nigiotti nei prossimi mesi, confermando la sua volontà di esplorare linguaggi diversi e di mantenere un rapporto diretto con il pubblico. L’artista continua così a distinguersi per la sua autenticità e per la capacità di rinnovarsi, sia in ambito musicale che teatrale.