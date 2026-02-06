Enrico Nigiotti, cantautore di origine toscana, ha annunciato il concerto "A casa", che si terrà il 21 novembre 2026 presso il Modigliani Forum di Livorno. Questo evento segna un ritorno significativo per Nigiotti nella sua città natale, un'occasione che l'artista ha descritto con profonda emozione: "Suonare a Livorno per me non è come suonare in ogni altra città. È tornare dove tutto è iniziato, davanti alla mia famiglia e agli amici più cari". L'appuntamento giunge a diversi anni di distanza dalla sua ultima esibizione pubblica nella città toscana, offrendo alla comunità locale una preziosa opportunità per celebrare il legame indissolubile tra l'artista e il suo territorio.

L'annuncio, diffuso attraverso i canali ufficiali del cantante, ha immediatamente suscitato un notevole interesse tra i fan e gli appassionati della musica italiana. Nel corso degli anni, Nigiotti ha consolidato una carriera di successo, affermandosi con brani quali "L'amore è", "Nonno Hollywood" (brano che ha toccato il cuore del pubblico al Festival di Sanremo nel 2019) e "Qualcosa da decidere", emergendo come una delle voci più apprezzate nel panorama cantautorale contemporaneo. Il Modigliani Forum di Livorno, scelto come cornice dell'evento, è la principale struttura polifunzionale della città, pronta ad accogliere migliaia di spettatori per un appuntamento di grande rilievo.

Il Modigliani Forum e la scena musicale livornese

Il Modigliani Forum di Livorno, intitolato al celebre pittore e scultore Amedeo Modigliani, nativo della città, si configura come uno dei palasport più moderni e capienti dell'Italia centrale, con una capacità che supera gli ottomila posti a sedere. Inaugurato nel 2010, il Forum ha ospitato numerosi eventi di portata nazionale e internazionale, tra cui concerti, competizioni sportive e spettacoli. La struttura, facilmente raggiungibile dal centro cittadino e dotata di ampie aree di parcheggio, rappresenta un importante polo culturale per l'intera Toscana, diventando la sede prediletta per i maggiori artisti italiani e internazionali che si esibiscono nella regione, grazie alla sua notevole flessibilità.

Livorno, città portuale con una radicata tradizione musicale e culturale, ha dato i natali a numerosi artisti di fama. Oltre a Enrico Nigiotti, si ricordano figure come Piero Ciampi, Bobo Rondelli e Nada. La città, attraverso il suo tessuto sociale e artistico, dimostra da decenni una particolare attenzione verso i talenti locali e un forte legame tra pubblico e artisti.

La carriera di Enrico Nigiotti e l'attesa per il concerto

Enrico Nigiotti ha mosso i primi passi nella sua carriera musicale a Livorno, per poi conquistare il grande pubblico attraverso la partecipazione a talent show e al Festival di Sanremo. La sua musica, contraddistinta da una scrittura autentica e sonorità pop-rock, esplora frequentemente temi autobiografici e familiari, come evidenziato anche nei suoi album più recenti.

Il concerto "A casa" al Forum simboleggia per l'artista non solo un ritorno fisico nella città d'origine, ma anche un percorso emotivo tra le sue radici e i ricordi. L'attesa per l'evento è alimentata dalla promessa di una scaletta ricca di successi e da un'atmosfera unica, come sottolineato dallo stesso Nigiotti: "A Livorno mi sento davvero a casa, c'è qualcosa di unico nel cantare di fronte a chi mi conosce da sempre".

I biglietti per il concerto saranno disponibili nei principali circuiti di prevendita. L'annuncio ha già generato grande entusiasmo tra il pubblico locale e nazionale, inserendosi in una stagione particolarmente vivace per la scena musicale italiana e confermando Livorno come una tappa centrale per la musica dal vivo.