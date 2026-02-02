Il 5 febbraio 2026, alle 18:30, si terrà a Vienna, nelle sale dell’Istituto Italiano di Cultura, un concerto dell’Ensemble N intitolato “Il meglio è pur cantare”. Il programma della serata, promosso dall’Istituto, prevede musiche di giovani compositrici italiane affiancate ad opere di compositori di comprovata esperienza internazionale. L’Ensemble N è composto da Paolo Vuolo (violino), Irini Liu (violoncello) e Luca Lavuri (pianoforte).

Il titolo “Il meglio è pur cantare” richiama il ruolo centrale che l’idea di canto ha avuto e continua ad avere nella tradizione musicale italiana.

Si tratta di un’iniziativa rilevante perché mette in dialogo voci emergenti e repertori di respiro internazionale, valorizzando la dimensione vocale anche in un organico strumentale. L’evento si colloca all’interno dell’offerta culturale dell’Istituto Italiano di Cultura di Vienna e prosegue il dialogo tra la scena musicale italiana e il pubblico austriaco.

L’Italia musicale protagonista a Vienna

L’Istituto Italiano di Cultura rappresenta da tempo un punto di riferimento per la promozione della musica italiana all’estero, attraverso concerti, conferenze, rassegne tematiche e supporto a giovani talenti. La scelta di ospitare l’Ensemble N conferma questa vocazione, ponendo l’accento su nuove compositrici italiane e sul patrimonio musicale vocale come elemento identitario.

L’iniziativa risponde all’obiettivo di sostenere artisti emergenti e di favorire scambi culturali duraturi tra Italia e Austria.

L’Ensemble N e la sua visione musicale

L’Ensemble N, formazione cameristica in trio con violino, violoncello e pianoforte, si inserisce in una tradizione consolidata di formazioni strumentali italiane orientate al repertorio moderno e contemporaneo. La scelta del titolo “Il meglio è pur cantare” sottolinea la centralità del canto nella sensibilità esecutiva italiana, anche quando eseguito su strumenti piuttosto che con voce umana. L’approccio riflette una visione in cui la linea melodica e l’espressività vocale restano al centro dell’interpretazione musicale.

Non sono disponibili conferme indipendenti su programmi, repertorio specifico o compositrici coinvolte oltre quanto indicato dal comunicato dell’Istituto.