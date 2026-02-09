Ermal Meta ritorna al Festival di Sanremo con un brano che intreccia dolore e pulsione umana. La canzone parte da una ninna nanna dell'infanzia, “Stella stellina”, per narrare la morte ingiusta di una bambina palestinese. Pur senza nominare esplicitamente Gaza, il brano viaggia metaforicamente “tra muri e mare”, arricchito da un sottofondo mediorientale e dalla presenza dell’oud, suonato da Dario Dardust, suo storico collaboratore.

Meta ha spiegato di aver scelto di dedicare il brano ai “figli di tutti”, pur invitato da molti a concentrarsi sulla piccola Fortuna.

Definisce la situazione in Palestina “un’emergenza, una catastrofe umanitaria”, sottolineando la sua prospettiva “umana” e il rifiuto di edulcorare la realtà. Lo strazio traspare nelle parole: “Ho cercato di strapparmi il cuore / Perché senza non si muore / Ma ho avuto paura nel mentre di non sentire più niente.”

La paternità ha ampliato la sua sensibilità: “la capacità di essere empatico aumenta… il tuo cuore si allarga… la tua pelle si assottiglia”. Meta estende questa empatia a tutte le vittime innocenti: “Può essere una qualunque bambina innocente… i bambini non devono pagare il prezzo della follia degli adulti”. Sottolinea con forza la sua scelta lessicale, affermando: “Non facciamo l’errore di definire ‘guerra’ quello che succede a Gaza, perché non è una guerra, è un massacro.”

Riguardo all’Eurovision, Meta riflette sulle diverse forme di protesta, inclusa la partecipazione attiva per veicolare un messaggio.

Ricordando la caduta del muro di Berlino, conclude: “Con il messaggio che ha Stella Stellina, penso che sarebbe sbagliato non andarci”.

Il Festival segna anche l’uscita del suo sesto album, Funzioni Vitali, in arrivo il 27 febbraio. L’album viene descritto come “breve ma intensa”, un percorso che spazia da elementi quotidiani come “spaghetti in bianco” a simboli come Levi’s consumati, braccialetti della fortuna, droni, terre lontane e vicine. Non manca un riferimento a Ritorno al futuro con una mitica DeLorean, e il desiderio di conoscere suo nonno, descritto come “un grande uomo”. L’ultima partecipazione a Sanremo, nel 2021, avvenne in assenza di pubblico a causa del Covid; ora Meta scalpita per il ritorno della sua platea.

Dopo il Festival, Ermal Meta intraprenderà il tour Live 2026 – Club, con tappe dal 29 aprile in diverse città italiane. Sarà inoltre Maestro Concertatore per la 29esima edizione della Notte della Taranta.

Il Festival di Sanremo: un brano come gesto civile

Il Festival di Sanremo, giunto alla sua settantaseiesima edizione, diventa la scena per Ermal Meta per presentare “Stella stellina”. Il brano, che affronta il dramma dei bambini palestinesi, rappresenta una scelta coraggiosa: non una presa di posizione politica, ma una profonda riflessione dal punto di vista umano. Il richiamo all’Eurovision amplia la prospettiva, suggerendo che protestare possa significare anche esserci, cantando un messaggio universale e complesso.

Funzioni Vitali, tour e Notte della Taranta: il progetto artistico

L’album Funzioni Vitali, in uscita il 27 febbraio, delinea un nuovo capitolo artistico per Meta, combinando immagini pop, ricordi intimi e sonorità inedite. Il suo percorso musicale si estende dal vivo con il tour nei club italiani, che inizierà il 29 aprile. Il ruolo di Maestro Concertatore alla Notte della Taranta 2026 consolida ulteriormente il suo legame con la cultura popolare e la direzione di eventi di rilievo.