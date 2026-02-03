Marco Gianfreda esordisce alla regia di un lungometraggio di finzione con “Tre regole infallibili”, opera prima che esplora il tema dell’adolescenza e delle dinamiche familiari. Prodotto da Bronx Film, Minerva Pictures, Eskimo con Rai Cinema e distribuito da Tittimedia, il film narra la storia di Bruno, un quattordicenne, e di sua madre Claudia (Cristiana Dell’Anna). La pellicola affronta i primi turbamenti amorosi e la necessaria ridefinizione dei confini all’interno del nucleo familiare. Ambientato in Sicilia, il lungometraggio crea un ponte tra generazioni, mettendo in luce affetti, fragilità e tensioni emotive.

Bruno, interpretato da Guglielmo Aquaro, vive quel momento cruciale in cui «l’infanzia comincia a perdere le sue certezze». È un periodo di primo amore, imbarazzo e del bisogno impellente di comprendere come agire di fronte a sentimenti nuovi e destabilizzanti. Alla ricerca di un punto di riferimento, Bruno si rivolge a Luca (Matteo Olivetti), il nuovo compagno della madre Claudia. Tra i due nasce inizialmente un rapporto conflittuale. Parallelamente, Claudia, madre single, attraversa una fase di espansione emotiva, cercando di costruire una relazione sentimentale senza compromettere il suo ruolo genitoriale. Madre e figlio si ritrovano così a innamorarsi nello stesso momento, costretti a ridefinire ruoli e confini in un equilibrio familiare precario.

Il film solleva interrogativi sull’amore e sulla possibile esistenza di modelli o “regole infallibili” a cui affidarsi.

La narrazione si sviluppa tra i paesaggi naturali della Sicilia, un’ambientazione che riflette il passaggio dall’adolescenza all’età adulta, inteso come «territorio di incertezza, in cui crescere significa imparare a convivere con le proprie fragilità».

Presentazione e circuitazione

Il film ha debuttato il 17 dicembre al Cinema Adriano di Roma, con proiezioni serali seguite da una sessione di domande e risposte con il regista Marco Gianfreda e il cast, moderata dal critico Federico Pontiggia. Questo evento ha dato il via a un tour nelle sale cinematografiche nazionali, previsto a partire da metà gennaio 2026.

Tra gli appuntamenti, una proiezione speciale si è tenuta il 19 gennaio al Cinema Metropolitan di Napoli, offrendo al pubblico un confronto diretto con il regista e il cast sui temi trattati e sul percorso creativo del film.

“Tre regole infallibili” ha inoltre ottenuto riconoscimenti in numerosi festival cinematografici, sia in Italia che all’estero, tra cui il Buffalo International Film Festival, i Fabrizio Cinema Awards, l’Oldenburg International Film Festival, il Festival de Cine Global Santo Domingo, il One Country One Film, lo Yellowstone International Film Festival e la Sicilia Film Commission (Official Selection).

Contesto, stile e figura del regista

Marco Gianfreda giunge al suo esordio nel lungometraggio dopo una significativa carriera nel campo dei cortometraggi, con opere premiate come “Tana libera tutti”, nominato ai David di Donatello come miglior cortometraggio italiano, e altri titoli selezionati e acclamati a livello internazionale.

La scelta di ambientare la vicenda in Sicilia non è casuale: la bellezza del paesaggio nord-occidentale dell’isola, con la sua luce particolare e l’atmosfera sospesa, costituisce uno sfondo ideale per un’intima vicenda familiare, in bilico tra speranza e malinconia.

L’approccio stilistico del regista mira a un delicato equilibrio tra commedia e dramma. Il passaggio dall’infanzia all’età adulta viene raccontato con ironia e partecipazione, trasmettendo l’idea di un’esperienza condivisa e universale, in cui le regole imposte dall’esterno cedono il passo alla scoperta di sé.

In sintesi, “Tre regole infallibili” offre uno sguardo autentico e sensibile sui sentimenti e sul confronto generazionale, confermando Gianfreda come una voce emergente nel panorama del cinema italiano contemporaneo.