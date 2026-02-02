Ettore Pagano, giovane e apprezzato violoncellista, si esibirà con l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia nel celebre Concerto per violoncello e orchestra di Edward Elgar. I concerti sono in programma il 5, 6 e 7 febbraio 2026 presso la Sala Santa Cecilia dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma. Sul podio Lorenzo Viotti, direttore di rilievo internazionale, che guiderà l’ensemble romano in uno dei più amati brani del repertorio novecentesco.

La partecipazione di Pagano a una delle istituzioni musicali più prestigiose in Italia sottolinea il riconoscimento raccolto dal violoncellista, classe 2003, a livello europeo.

Pagano, già vincitore di numerosi concorsi internazionali e considerato tra i migliori giovani talenti italiani, interpreterà un’opera simbolo della letteratura per violoncello, nota per la sua intensità espressiva. L’evento si inscrive nella ricca programmazione annuale dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, che prosegue nel valorizzare giovani interpreti emergenti in collaborazione con direttori di primo piano.

L’Accademia Nazionale di Santa Cecilia e la promozione dei giovani talenti

L’Accademia Nazionale di Santa Cecilia rappresenta una delle fondazioni sinfoniche più storiche e attive in Europa. Fondata nel 1585, ha sede nella moderna struttura dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone.

La sua orchestra stabile è protagonista di una stagione concertistica di altissimo livello, richiamando ogni anno interpreti e direttori di rilievo mondiale. La scelta di ospitare concertisti come Pagano conferma l’impegno costante dell’istituzione nella diffusione della cultura musicale e nella promozione delle nuove generazioni di artisti. Nella storia recente, Santa Cecilia ha sostenuto percorsi di artisti oggi noti a livello internazionale, consolidando la vocazione formativa accanto a quella divulgativa.

Ettore Pagano e il Concerto di Elgar

Classe 2003, Ettore Pagano ha già ottenuto prestigiosi riconoscimenti, tra cui la vittoria all’International Cello Competition “Anna Kull” di Graz. L’interpretazione del Concerto in mi minore op.85 di Elgar rappresenta una tappa significativa della sua carriera.

Il concerto per violoncello, scritto da Elgar nel 1919, è celebre per la sua forza emotiva e per il lirismo affidato allo strumento solista. Pagano, che si è formato in importanti conservatori europei e ha spesso collaborato con direttori di fama, viene accolto con attenzione dalla scena musicale italiana, data anche la giovane età. L’appuntamento a Santa Cecilia si inserisce in una dimensione di alto profilo culturale per la città di Roma, che da anni vede la sua istituzione sinfonica impegnata nella valorizzazione delle eccellenze giovanili, all’interno di un contesto architettonico e artistico che fa dell’Auditorium Parco della Musica uno dei poli culturali più rappresentativi della Capitale.