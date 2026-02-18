Il 17 febbraio 2026, il Comune di Fano e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio hanno definito un percorso operativo volto a sbloccare 300.000 euro. Tale somma garantirà la continuità delle attività archeologiche presso la basilica di Vitruvio a Fano a partire dal mese successivo. Il finanziamento sarà così ripartito: 150.000 euro a carico del ministero della Cultura e 150.000 euro a carico del Comune.

L'annuncio sottolinea la piena condivisione del percorso tra le due istituzioni. Proseguono intanto le interlocuzioni con la Regione Marche e il ministero.

Nelle prossime settimane, l'obiettivo è la definizione di una cabina di regia istituzionale e di un tavolo tecnico. Quest'ultimo, oltre agli enti pubblici, coinvolgerà anche soggetti non istituzionali, in relazione al recente ritrovamento dei resti dell'edificio risalente al I secolo d.C. Si tratta dell'unica opera architettonica descritta nel trattato De Architectura (Libro V) e attribuita con certezza all'architetto romano Marco Vitruvio Pollione, che costituiva il cuore civico della colonia, caratterizzato da un portico con colonne imponenti.

Il sindaco ha evidenziato come la copertura economica fosse il nodo cruciale per proseguire gli scavi, dato il rilievo dei rinvenimenti anche nell'area retrostante la basilica.

L'investimento si inserisce in un contesto di crescente impegno istituzionale a sostegno delle ricerche.

Una scoperta unica per la storia dell’architettura romana

Il ritrovamento della basilica vitruviana, avvenuto nel gennaio 2026, rappresenta un unicum: è l'unico edificio dell'antichità di cui si possiedono sia la descrizione tecnica originale (nel De Architectura, Libro V) sia i resti fisici. Le colonne rinvenute, con un diametro tra 1,47 e 1,50 metri e un'altezza stimata di circa quindici metri, corrispondono perfettamente alle misure indicate da Vitruvio. La conferma definitiva è giunta con il ritrovamento della quinta colonna d'angolo, che ha sancito la coincidenza al centimetro tra testo antico e dati archeologici.

La scoperta ha generato notevole attenzione scientifica e mediatica, venendo definita una svolta epocale, tanto da spingere verso la candidatura UNESCO e l'apertura di visite nel sito.

Un contesto urbano e culturale che ribadisce il ruolo centrale di Fano romana

Gli scavi si svolgono nel cuore del centro storico di Fano, l'antica Fanum Fortunae, in stretta connessione con il foro romano. La basilica vitruviana, secondo i testi, era allineata con il Tempio di Giove e il Tempio di Augusto, inserendosi in un progetto monumentale coerente con la rifondazione augustea. La riscoperta impone una rilettura della topografia urbana antica e rilancia il patrimonio archeologico della città.

Il finanziamento appena stanziato assume una doppia valenza: da un lato, garantisce la prosecuzione degli scavi su un sito di eccezionale valore storico-architettonico; dall'altro, avvia una fase strutturata di governance e valorizzazione. In prospettiva, Fano potrebbe aspirare a divenire una meta di riferimento internazionale per lo studio e la visita dell'architettura vitruviana e romana.