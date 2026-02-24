Il Fantasanremo, fenomeno nato in un locale della provincia di Fermo, ha registrato negli ultimi anni una crescita esponenziale di popolarità. Questo gioco, ideato da un gruppo di amici appassionati di musica, si è rapidamente diffuso tra i fan del Festival di Sanremo, trasformandosi in un appuntamento atteso e seguito da un vasto pubblico.

Origini e sviluppo del Fantasanremo

Il Fantasanremo è stato concepito nel 2020 da un gruppo di amici che si riunivano presso il bar Papalina a Porto Sant’Elpidio, in provincia di Fermo. L’anno successivo, il gioco ha compiuto il suo primo grande passo digitale, trasferendosi online e dando il via a una significativa moltiplicazione delle squadre partecipanti.

L’edizione del 2022 ha segnato un vero e proprio boom, con oltre mezzo milione di squadre iscritte, tanto da portare la Treccani a includere “Fantasanremo” tra i neologismi dell’anno.

L’evoluzione del gioco e il suo impatto culturale

L’aspetto profondamente sociale del gioco si riflette anche nelle sigle musicali che lo hanno accompagnato nel corso degli anni. Dal 2023, con la canzone “C’è un tam tam” degli Eugenio in Via Di Gioia, passando per il 2024 con Naska, fino all’edizione 2025 affidata alla memorabile interpretazione di Cristina D’Avena. L’evoluzione del Fantasanremo dimostra come un’iniziativa nata in un contesto provinciale possa diventare parte integrante dell’esperienza collettiva legata al Festival di Sanremo. Il gioco è riuscito a evolversi mantenendo al contempo un forte radicamento nel territorio e una costante spinta alla partecipazione popolare.