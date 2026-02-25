Si è conclusa con successo la prima edizione di Fashion Link Milano, evento svoltosi a Fiera Milano che ha consolidato l'efficacia di una collaborazione mirata a valorizzare l'intera filiera moda. La manifestazione ha attratto un totale di 46.000 visitatori, con una significativa presenza internazionale proveniente da Paesi quali Francia, Spagna, Germania, Belgio, Grecia, Giappone e Stati Uniti.

Tra il 21 e il 24 febbraio, questo hub fieristico ha ospitato cinque saloni distinti: Micam Milano, Milano Fashion&Jewels, Mipel, Sì Sposaitalia Collezioni e TheOneMilano.

Complessivamente, le manifestazioni hanno presentato 1.777 brand, di cui il 45% internazionali, richiamando buyer specializzati e professionisti del settore attivi sui mercati globali.

L'hub Fashion Link Milano: esposizione e iniziative

Fashion Link Milano si è configurato non solo come una vetrina espositiva, ma anche come una piattaforma dinamica. L'evento ha infatti integrato incontri, focus tematici e iniziative trasversali, ponendo l'accento sulle tendenze emergenti, sulle opportunità nei mercati globali, sulle eccellenze artigianali e sulle tecnologie d'avanguardia.

Il riscontro positivo dell'iniziativa è stato sottolineato da diverse fonti, che hanno evidenziato come la sinergia tra manifestazioni complementari generi un valore tangibile per il sistema moda e per il concetto di total look.

La presenza di 46.000 visitatori e di 1.777 brand, con una consistente quota estera del 45%, conferma la capacità attrattiva dell'evento.

Prospettive future: espansione e completamento della filiera

Il progetto Fashion Link Milano è destinato a rafforzarsi ulteriormente a partire da settembre 2026, con l'integrazione di Lineapelle e Simac Tanning Tech. Questo ampliamento porterà il numero totale delle manifestazioni a sette, garantendo una rappresentazione completa dell'intera filiera moda, dall'abbigliamento e accessori fino ai materiali e alle tecnologie produttive.

Già in precedenza era emersa la volontà di trasformare Fashion Link da una semplice coincidenza di calendario a una piattaforma strategica per i buyer internazionali.

L'obiettivo è offrire una visione esaustiva del sistema moda italiano, includendo attivamente Lineapelle e Simac Tanning Tech per un'offerta sempre più integrata.

Il valore della coesione nel contesto fieristico

La nascita di Fashion Link Milano si inserisce in una strategia più ampia volta a conferire maggiore coesione e attrattività al panorama fieristico italiano. L'alleanza tra le diverse manifestazioni mira a semplificare l'esperienza dei buyer, consentendo loro di trovare in un unico viaggio tutta l'offerta di cui necessitano, e a promuovere una comunicazione coordinata a livello internazionale.

La riorganizzazione degli spazi fieristici e la condivisione di padiglioni tra eventi come Mipel e Micam sono pensate per rendere il percorso espositivo più intuitivo e fruibile. Le iniziative congiunte favoriscono attivamente il networking tra compratori e operatori, potenziando l'efficacia complessiva del format fieristico.